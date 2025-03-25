В Башкирии за день обнаружили 20 нелегальных перевозчиков

В Башкирии 24 марта стартовала операция «Нелегал»: инспекторы ГАИ и Ространснадзора вышли проверять пассажирский транспорт. У водителей проверяли пакет документов, который должен быть у них при выходе в рейс, в том числе техпаспорт и лицензия, а также наличие трекера ГЛОНАСС.

Как сообщили в РТН, в первый же день проверяющие обнаружили 20 водителей, нарушивших те или иные правила. Их наказали административными штрафами. Ещё 10 протоколов составлены на сотрудников, выпустивших водителей в рейс.

«Также предусмотрены более строгие санкции — приостановление действия лицензии, а в исключительных случаях — ее аннулирование», — прокомментировал замначальника МТУ Ространснадзора по ПФО Тимур Мухаметьянов.

Модули ГЛОНАСС необходимы в том числе для безопасности — они подают сигнал при ДТП, это может спасти жизни людей, пояснили в РТН. Например, ранее сообщалось, как система подала сигнал бедствия из опрокинувшегося фургона.