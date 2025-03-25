В Башкирии сохранится теплая погода

В Башкирии сохранится аномально теплая погода. Об этом сообщили в Башгидромете.

По данным синоптиков, вторая декада марта в республике была аномально теплой, на 7° выше обычных значений. В ближайшие дни на территории республики сохранится повышенный температурной режим, но с меньшими положительными аномалиями. Среднесуточные температуры воздуха будут выше нормы на 4-5°. Ожидается повышение температуры воздуха ночью от -2, -7° до +1, -4°, днем от +4, +9° до +7, +12°. Вновь произойдет переход среднесуточных температур в сторону положительных через 0°, что определяет начало метеорологической весны в этом году. В области антициклона осадков в республике не ожидается.