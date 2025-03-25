В Башкирии организатор питания в детсадах оценил работу поваров ниже МРОТ

Гострудинспекция в Башкирии рассмотрела обращение сотрудницы АО «Общепит» Туймазинского района. Работница сообщила о нарушении трудовых прав в части оплаты труда: ей выплачивалась зарплата ниже МРОТ. В жалобе указывалось, что такая ситуация наблюдается в отношении всех поваров детских садов района, где организацией питания занимается «Общепит».

Доводы подтвердились. Руководитель фирмы-оператора питания 62 дошкольных учреждений муниципалитета, поясняя факт нарушения, сослалась на «недостаточную стоимость питания, которая составляет 134 рубля на одного ребёнка и не позволяет выплачивать зарплату в установленном законом размере». Но это не является основанием для нарушения трудовых прав работника.

«Если зарплатный минимум ставится в зависимость от договора работодателя с третьим лицом, то работник, получается, несёт риски, которые присущи предпринимательской деятельности. Такой подход искажает суть трудовых отношений», — пояснила руководитель гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина.

Работодателю выдали предостережение, чтобы он устранил нарушение.