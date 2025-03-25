В Башкирии электричка дойдёт до Мурсалимкино

В Башкирии в ближайшее воскресенье, 30 марта, пригородный поезд Дёма — Усть-Катав — Дёма продляется до узла Вязовая с оборотом по станции Мурсалимкино.

№ 6438/3440 Дёма (отпр. 18.12) — Уфа (приб. 18:25, отпр. 18:26) — Мурсалимкино (приб. 22.53): по пятницам, выходным и праздничным дням.

Обратный рейс:

№ 7437/6437 Мурсалимкино (отпр. 5.13) — Уфа (приб. 9:43, отпр. 9:44) — Дёма (приб. 9.58): по понедельникам, выходным и праздничным дням.

В Мурсалимкино ранее действовала грузовая станция, её «оптимизировали» для приёма пассажиров.

Село Мурсалимкино Салаватского района — одно из самых удалённых, оно находится на границе с Челябинской областью. Жители смогут воспользоваться железнодорожным транспортом, не рискуя попасть в частые пробки на трассе М-5 «Урал».



Маршрут будет обслуживаться электропоездом ЭП2Д с четырьмя вагонами.