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25 Марта , 08:55
Паводок-2025

Уровень реки Уфы за сутки вырос на 30 см

архив пресс-службы госкомитета РБ по ЧС
Фото:архив пресс-службы госкомитета РБ по ЧС

Уровень реки Уфы в районе села Верхний Суян Караидельского района за сутки вырос на 30 см. Также динамика уровня воды за сутки +17 см наблюдается на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС. 

По данным пресс-службы ведомства, всего за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении в Салаватском районе. На контроле находится 8 ситуаций в пяти муниципальных образованиях.

Снижение уровня воды наблюдается:
- на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 490 см, снижение уровня воды на 8 см, выход реки на пойму 600 см;
- на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, текущий уровень 312 см, снижение уровня воды на 34 см, выход реки на пойму 830 см;
- на реке Белой в деревне Арский Камень Белорецкого района, текущий уровень 188 см, снижение уровня воды на 22 см, выход реки на пойму 330 см.

Автор:Альфия Аглиуллина
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