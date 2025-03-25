Уровень реки Уфы за сутки вырос на 30 см

Уровень реки Уфы в районе села Верхний Суян Караидельского района за сутки вырос на 30 см. Также динамика уровня воды за сутки +17 см наблюдается на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

По данным пресс-службы ведомства, всего за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении в Салаватском районе. На контроле находится 8 ситуаций в пяти муниципальных образованиях.



Снижение уровня воды наблюдается:

- на реке Белой в городе Уфе, текущий уровень 490 см, снижение уровня воды на 8 см, выход реки на пойму 600 см;

- на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, текущий уровень 312 см, снижение уровня воды на 34 см, выход реки на пойму 830 см;

- на реке Белой в деревне Арский Камень Белорецкого района, текущий уровень 188 см, снижение уровня воды на 22 см, выход реки на пойму 330 см.