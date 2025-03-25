У Ильназа Давлетова из Башкирии появились новые тяговые протезы

У 14-летнего Ильназа Давлетова, оставшегося без обеих рук из-за сильного удара током, появились новые тяговые протезы. Об этом «Башинформу» сообщила мама Ильназа Зульфия Давлетова. С их помощью подросток будет разрабатывать и тренировать мышцы, чтобы они не атрофировались. Напомним, неравнодушные граждане помогли с приобретением новых протезов — в прошлом году был объявлен сбор средств — нужную сумму удалось собрать за 20 дней. Семья очень благодарна всем, кто не остался в стороне и помог им в трудный период.
«Наконец-то сегодня я получил свои тяговые протезы. Большое всем спасибо, что помогли мне собрать необходимую сумму на их приобретение. Всех люблю, всех обнял, ваш Ильназ», — сказал подросток.
Косметические протезы были получены в конце прошлого года. Они нужны, чтобы визуально скрыть отсутствие рук. Тяговые протезы – это рабочие тренажеры для мышц.
«Башинформ» сообщал, что трагический инцидент с Ильназом произошел в деревне Балтай Туймазинского района 7 июля 2021 года. Дети играли в футбол. В какой-то момент мяч попал в трансформаторный щит. Ребенок полез его доставать и получил сильнейший электроожог рук. Конечности ребенка сгорели, спасти их не удалось. Школьнику пришлось через многое пройти, сложнейшие операции, адаптация… Но мальчик все выдержал, его поддержала дружная семья, а также неравнодушные люди.
Ранее Ильназ Давлетов стал героем проекта «Башинформа» «Счастье — это вместе». О своей жизни, увлечениях и планах Ильназ рассказал Главе Башкирии Радию Хабирову, который в ноябре прошлого года побывал в гостях у семьи в Туймазах. В разговоре с Главой республики подросток поделился, что в будущем мечтает создать свой благотворительный фонд на основе блокчейн технологий, где каждый ребенок, нуждающийся в медицинской помощи, смог бы её получить.