У Ильназа Давлетова из Башкирии появились новые тяговые протезы

У 14-летнего Ильназа Давлетова, оставшегося без обеих рук из-за сильного удара током, появились новые тяговые протезы. Об этом «Башинформу» сообщила мама Ильназа Зульфия Давлетова. С их помощью подросток будет разрабатывать и тренировать мышцы, чтобы они не атрофировались. Напомним, неравнодушные граждане помогли с приобретением новых протезов — в прошлом году был объявлен сбор средств — нужную сумму удалось собрать за 20 дней. Семья очень благодарна всем, кто не остался в стороне и помог им в трудный период.

«Наконец-то сегодня я получил свои тяговые протезы. Большое всем спасибо, что помогли мне собрать необходимую сумму на их приобретение. Всех люблю, всех обнял, ваш Ильназ», — сказал подросток.

Косметические протезы были получены в конце прошлого года. Они нужны, чтобы визуально скрыть отсутствие рук. Тяговые протезы – это рабочие тренажеры для мышц.