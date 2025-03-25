Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
25 Марта , 15:14

У Ильназа Давлетова из Башкирии появились новые тяговые протезы

Зульфия Давлетова
Фото:Зульфия Давлетова

У 14-летнего Ильназа Давлетова, оставшегося без обеих рук из-за сильного удара током, появились новые тяговые протезы. Об этом «Башинформу» сообщила мама Ильназа Зульфия Давлетова. С их помощью подросток будет разрабатывать и тренировать мышцы, чтобы они не атрофировались. Напомним, неравнодушные граждане помогли с приобретением новых протезов — в прошлом году был объявлен сбор средств — нужную сумму удалось собрать за 20 дней. Семья очень благодарна всем, кто не остался в стороне и помог им в трудный период.

«Наконец-то сегодня я получил свои тяговые протезы. Большое всем спасибо, что помогли мне собрать необходимую сумму на их приобретение. Всех люблю, всех обнял, ваш Ильназ», — сказал подросток.

Косметические протезы были получены в конце прошлого года. Они нужны, чтобы визуально скрыть отсутствие рук. Тяговые протезы – это рабочие тренажеры для мышц.

Видео:Зульфия Давлетова

«Башинформ» сообщал, что трагический инцидент с Ильназом произошел в деревне Балтай Туймазинского района 7 июля 2021 года. Дети играли в футбол. В какой-то момент мяч попал в трансформаторный щит. Ребенок полез его доставать и получил сильнейший электроожог рук. Конечности ребенка сгорели, спасти их не удалось. Школьнику пришлось через многое пройти, сложнейшие операции, адаптация… Но мальчик все выдержал, его поддержала дружная семья, а также неравнодушные люди.

Ранее Ильназ Давлетов стал героем проекта «Башинформа» «Счастье — это вместе». О своей жизни, увлечениях и планах Ильназ рассказал Главе Башкирии Радию Хабирову, который в ноябре прошлого года побывал в гостях у семьи в Туймазах. В разговоре с Главой республики подросток поделился, что в будущем мечтает создать свой благотворительный фонд на основе блокчейн технологий, где каждый ребенок, нуждающийся в медицинской помощи, смог бы её получить.

Зульфия Давлетова
Фото:Зульфия Давлетова
Автор:Ксения Калинина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru