Спасатели объяснили, почему в Башкирии нет ледокола

Руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в эфире канала БСТ ответил на вопрос зрителей, почему в республике нет своего ледокола — раньше такое судно было в составе Бельского речного пароходства.

«В прежние годы Белая была судоходной рекой, а сейчас появилось много дорог, речные пути стали мало востребованными. На реке образуются отмели, требуется расчистка русла. Судно такого типа не сможет пройти. Если дно Белой станет достаточно глубоким, тогда мы готовы рассмотреть вопрос о приобретении ледокола», — сказал Кирилл Первов.