Синоптики рассказали, что повлияло на ранний паводок в Башкирии

В Башкирии будет вторая волна паводка, но она, по предварительным данным, ожидается не такой сильной.

Как пояснил в эфире телеканала БСТ и. о. начальника Башгидрометцентра Алексей Перонко, на столь ранний паводок в Башкирии оказала влияние необычайно тёплая зима — все зимние месяцы были теплее «нормы» на 4-6 градусов, март — на 6-8 градусов выше средних значений.

Процесс запустили дожди в середине марта на фоне сильного потепления.

Вскоре ожидается переход через «ноль» и наступление метеорологической, настоящей, весны. А это значит, что паводковые процессы активизируются.

Тем не менее начальник Башгидрометцентра не советовал автомобилистам менять резину до тех пор, пока среднесуточная температура не достигнет +5.