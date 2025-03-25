Автомастерская в Башкирии расширит возможности благодаря господдержке

Не так давно на трассе Шаран – Новобалтачево – Андреевка открылся новый автосервис. Эту идею реализовал илишевский предприниматель Марат Гараев, при поддержке районной администрации. О развитии проекта в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях рассказал бизнес-шериф Илишевского района Тимур Зарипов.

В 2021 году Марат Гараев рассказал о своих планах на «Предпринимательском часе» в районной администрации. Это эффективная форма поддержки бизнеса, успешно реализуемая в Башкирии. В муниципалитете помогли предпринимателю с получением земельного участка, оформлением документов и в течение 1,5 лет он открыл автосервис.

Для оснащения автомастерской потребовались дополнительные средства. Содействие бизнесмену оказали в Региональной лизинговой компании Башкирии. Он приобрел в льготный лизинг два четырехстоечных электрогидравлических подъемника. Это позволит расширить спектр услуг по ремонту и техобслуживанию, оказываемых в автосервисе.