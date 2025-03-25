«Аэрофлот» увеличит частоту полётов между Уфой и Москвой. С 5 мая дополнительно к шести рейсам в день введут ежедневный рейс компании «Россия». С 1 июня частота собственных рейсов «Аэрофлота» вырастет до 56 вылетов в неделю, а в июле и августе — до 63 рейсов в неделю. В итоге суммарно «Аэрофлот» и «Россия» в пиковое летнее время будут выполнять до 70 рейсов в неделю, что на 11% больше, чем летом прошлого года.

Новые рейсы расширят возможность удобных стыковок в Шереметьево для дальнейших полётов по России или за рубеж, отметили в пресс-службе аэропорта «Уфа».

Ранее Глава Башкирии прокомментировал развитие международных авианаправлений. Так, с 24 апреля возобновляются востребованные рейсы в Батуми, с 1 июня — дополнительные рейсы в Стамбул. Прямое сообщение в Казахстан и Минск находится в разработке. Как информировал «Башинформ», количество международных направлений будет расти.