В Башкирии снижается уровень воды в реке Белой

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил актуальную информацию по паводку.

Всего известно о 13 ситуациях с подтоплением населённых пунктов — это Архангельский, Белорецкий, Кугарчинский, Салаватский, Чишминский районы и город Уфа.

Максимальные подъёмы уровня воды за сутки отмечаются:

— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района: +5 см до 347 см, выход реки на пойму 410 см;

— на реке Уфе в селе Верхний Суян: +18 см до 488 см, выход из берегов при 739 см.

Снижаются уровни:

— на реке Лемезе в селе Нижние Лемезы Иглинского района, текущий уровень 132 см, снижение уровня воды на 115 см, выход реки на пойму 260 см;

— на реке Белой в селе Старосубхангулово Бурзянского района, текущий уровень 285 см, снижение уровня воды на 20 см, выход реки на пойму 460 см;

— на реке Белой в Стерлитамаке, текущий уровень 273 см, снижение уровня воды на 47 см, выход реки на пойму 420 см;

— на реке Чермасан в селе Новоюмраново Чекмагушевского района, текущий уровень 481 см, снижение уровня воды на 47 см, выход реки на пойму 500 см.

Крупнейшие водохранилища — Павловское, Юмагузинское, Нугушское, работают в режиме наполнения.

Ранее сообщалось, как устраняются последствия паводка в деревне Азово Архангельского района.