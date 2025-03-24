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24 Марта , 21:04

В Башкирии снижается уровень воды в реке Белой

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил актуальную информацию по паводку.

Всего известно о 13 ситуациях с подтоплением населённых пунктов — это Архангельский, Белорецкий, Кугарчинский, Салаватский, Чишминский районы и город Уфа.

Максимальные подъёмы уровня воды за сутки отмечаются: 
— на реке Ик в селе Нагайбаково Бакалинского района: +5 см до 347 см, выход реки на пойму 410 см;
— на реке Уфе в селе Верхний Суян: +18 см до 488 см, выход из берегов при 739 см.

Снижаются уровни:
— на реке Лемезе в селе Нижние Лемезы Иглинского района, текущий уровень 132 см, снижение уровня воды на 115 см, выход реки на пойму 260 см;
— на реке Белой в селе Старосубхангулово Бурзянского района, текущий уровень 285 см, снижение уровня воды на 20 см, выход реки на пойму 460 см;
— на реке Белой в Стерлитамаке, текущий уровень 273 см, снижение уровня воды на 47 см, выход реки на пойму 420 см;
— на реке Чермасан в селе Новоюмраново Чекмагушевского района, текущий уровень 481 см, снижение уровня воды на 47 см, выход реки на пойму 500 см.

Крупнейшие водохранилища — Павловское, Юмагузинское, Нугушское, работают в режиме наполнения.

Ранее сообщалось, как устраняются последствия паводка в деревне Азово Архангельского района.

Автор:Элина Ахметова
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