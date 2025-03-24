В Башкирии смертность от туберкулёза сократилась на 13%

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. По данным минздрава Башкирии, в прошлом году в республике было 2411 пациентов с активной формой туберкулеза, из них впервые выявленный — у 1251 человека.

За последние три года число болеющих уменьшилось на 1000 человек. За тот же период медики добились снижения смертности от туберкулеза на 13,4%, сейчас это заболевание исключено из десятка основных причин смерти.

В республике проблемами туберкулёза занимается Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр, в составе 10 филиалов по всей республике. В центре применяют современные научные технологии и инновационные методы, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи, сообщили в минздраве РБ.

Ранее сообщалось, что в Уфе после ремонта открыли детское отделение противотуберкулёзного диспансера.