Ещё две «Ласточки» между Уфой и Ашой будут курсировать ежедневно

С 30 марта по 31 мая на ежедневный график переходит вторая пара электричек маршрута Дёма — Аша — Уфа. Обслуживать его будут электропоезда «Ласточка». Как пояснили в БППК, пока это тестовый запуск: загрузка поездов покажет, насколько востребован дополнительный рейс.

Расписание:

№6422 Дёма (отпр. 13:41) – Аша (приб. 15:44)

№6405 Аша (отпр. 17:54) – Уфа (приб. 20:45).

Первую пару ежедневных «Ласточек» между Уфой и Ашой запустили в декабре 2023 года. Такое решение приняли минтрансы Башкирии и Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в паводок железную дорогу в Башкирии будут защищать пять противоразмывных поездов.