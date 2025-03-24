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24 Марта , 19:04

Ещё две «Ласточки» между Уфой и Ашой будут курсировать ежедневно

БППК
Фото:БППК

С 30 марта по 31 мая на ежедневный график переходит вторая пара электричек маршрута Дёма — Аша — Уфа. Обслуживать его будут электропоезда «Ласточка». Как пояснили в БППК, пока это тестовый запуск: загрузка поездов покажет, насколько востребован дополнительный рейс.

Расписание:
№6422 Дёма (отпр. 13:41) – Аша (приб. 15:44) 
№6405 Аша (отпр. 17:54) – Уфа (приб. 20:45). 

Первую пару ежедневных «Ласточек» между Уфой и Ашой запустили в декабре 2023 года. Такое решение приняли минтрансы Башкирии и Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в паводок железную дорогу в Башкирии будут защищать пять противоразмывных поездов.

Автор:Элина Ахметова
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