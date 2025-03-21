Предприниматели из Благовещенска смогут запустить новые соцпроекты на гранты ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила набор на программу по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Претендовать на гранты могут как опытные предприниматели, представители НКО, так и те, кто только собирается начать свой бизнес. Участие в программе бесплатное.

19 марта в Благовещенске в рамках программы «Начни свое дело» ОМК провела установочную конференцию, которая собрала более 50 будущих участников. Эксперты и действующие предприниматели рассказали об особенностях социального бизнеса и трендах.

Программа «Начни свое дело» включаем мощный образовательный блок, где участники составляют бизнес-планы, разбираются в видах налогообложения, презентуют и защищают свои идеи и учатся продвигать свой бизнес-проект в медиаполе. Участие бесплатное, присоединится к программе можно до 29 марта включительно по ссылке.

После прохождения обучения социальные предприниматели могут подать заявки на грантовый конкурс, который стартует 5 апреля. Заявки принимают в двух номинациях: «Эффективность и развитие» для действующих предпринимателей, желающих масштабировать свой бизнес, и «Первый старт» для начинающих.

За годы существования программы в Благовещенске появилось много новых социальных услуг и предприятий.

При поддержке ОМК в 2023 году в городе появилась школа лидерства Level Up, а в 2024 году руководитель проекта Зоя Дадебаева продолжила развивать это направление. Она снова подала заявку на участие в программе «Начни свое дело» и выиграла грант на открытие медиаклуба. Теперь дети учатся создавать качественный контент для соцсетей (блоггинг).

В прошлом году в Благовещенске заработала арт-студия, где проводят мастер-классы по рисованию для детей и взрослых. Открылась студия нейрокоррекции и сенсорной интеграции «Нейроумняша». Проект направлен на гармоничное развитие детей, в том числе с инвалидностью, улучшение работы их головного мозга, нейрокоррекцию и сенсорную интеграцию – формирование правильного восприятия себя в окружающем мире.

Также родителям из Благовещенска больше не нужно возить детей к ортодонтам в Уфу, благодаря гранту ОМК большинство таких услуг появилось в городе.

На базе действующей студии маникюра «Пилка» в 2024 году открыли подологический кабинет, где можно сделать медицинский педикюр и получить консультацию по уходу за ногами.

«ОМК реализует программу «Начни свое дело» на территории Благовещенска с 2017 года. За это время социальному предпринимательству обучили 340 человек, 97 проектов получили грантовую поддержку ОМК на общую сумму более 18 миллионов рублей. В этом году мы планируем поддержать не менее 14 проектов. За годы работы программы в Благовещенске социальные предприниматели создали около 200 рабочих мест, открыли новые востребованные виды бизнеса в сфере услуг, образования, активно развивают культурные проекты и промышленный туризм. Обучение на программе «Начни свое дело» помогло социальным предпринимателям повысить финансовую грамотность и позволило увеличить свои доходы и доходы своих сотрудников», - прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.