Последние квартиры ЖК Tau House до 31 марта можно купить с выгодой до 5,5 млн рублей

В готовом ЖК Tau House от группы компаний «Садовое кольцо» в продаже осталось всего 23 лота. В течение 20 дней на каждую квартиру действуют небывалые условия — к скидке 20% федеральный девелопер добавляет снижение стоимости в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Клиенты могу выбрать как уютные односпальные квартиры площадью от 46 кв. м, так и просторные «трешки» площадью до 95 кв. м, идеально подходящие для больших семей. Все лоты отличаются функциональными и эргономичными планировками, они представлены в черновой и в предчистовой отделке white box. Цены на квартиры в полностью сданном доме с учетом скидки стартуют от 7,9 млн руб.

Для выгоды клиентов ГК «Садовое кольцо» запускает программу «Вкладометр». Теперь ваши прямые вложения в квартиру станут выгоднее банковских вкладов, вне зависимости от дальнейшего роста цен на недвижимость. Девелопер будет предоставлять покупателю скидку на выбранный лот в размере годовой суммы дохода, которую он мог бы получить, положив наличные деньги для первоначального взноса на депозитный счет (сегодня это в среднем 20%). Сумма скидки ограничена 2 млн руб.

Для примера, покупатель, который оплатит 4 млн руб. в качестве первоначального взноса, получит от компании 800 тысяч рублей в виде скидки на квартиру. Если к этой сумме добавить ежегодный рост стоимости жилья и упомянутые выше скидки, то доходность от сделки может достигать 30%.

Также до 31 марта на квартиры в Tau House будет действовать акция «Приведи друга». Порекомендуйте своим знакомым покупку квартиры от надежного застройщика, и в случае заключения сделки ГК «Садовое кольцо» вам «скажет спасибо» в размере 150 тыс. руб.

Успейте воспользоваться нашими уникальными предложениями! Подробности акций уточняйте у менеджеров в офисе продаж и по телефону: +7 (347) 211-94-18

Tau House — это первый проект московской группы компаний «Садовое кольцо» в Уфе, созданный по концепции «город в городе». Жилой комплекс расположен всего в шести километрах от исторического центра Уфы, в динамичном и современном Октябрьском районе с уже сложившейся инфраструктурой. В радиусе одного километра находятся река Уфа и Кошкин лес. Для удобства жителей здесь предусмотрено все, что нужно для комфортной и безопасной городской жизни: системы контроля доступа, эргономичные детские площадки, торговая галерея на первых этажах, прямой доступ в паркинг на лифте и закрытый обустроенный двор без машин.