Общество
12 Марта , 17:27

Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

ПАО «Совкомбанк» erid:3apb1QrvkfDRVtcSZ12CAhTLUFupnU5fSKpYqVhtPd7oL
erid:3apb1QrvkfDRVtcSZ12CAhTLUFupnU5fSKpYqVhtPd7oLФото:ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк и АО «РЭКС Моторс», эксклюзивный дистрибьютор автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong), запускают специальную программу кредитования для покупателей автомобилей Rexton, Torres, Korando, Tivoli.

Среди ключевых преимуществ программы кредитования — субсидированные кредиты с минимальными процентными ставками от 0,01%, первоначальный взнос от 0% и срок кредитования до 84 месяцев. В рамках специального предложения минимальная процентная ставка 0,01% доступна покупателям при сроке кредитования до 36 месяцев.

«KGM — первый корейский бренд, возвращающийся в Россию. Мы рады стать частью этого важного события для российского авторынка. Возвращение корейского бренда — это не только возможность для клиентов приобрести известные своим качеством и надежностью автомобили, но и новый виток развития автомобильного рынка России, возвращающий клиентов к комфорту, надежности и легкости обладания стильным и качественным автомобилем.  Мы уверены, что новая финансовая программа станет отличным решением для тех, кто стремится сделать покупку автомобиля максимально выгодной», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

«KGM предлагает российским покупателям понятные и проверенные временем автомобили. Мы хотим вернуть покупателя корейского автомобиля в привычную среду покупки и обслуживания.  И наличие специального кредита — один из таких шагов. Мы верим, что благодаря этой программе более широкий круг людей сможет рассматривать для себя к покупке надежные корейские автомобили, на которые распространяется 5 лет честной гарантии», — отмечает генеральный директор АО «РЭКС Моторс» Виталий Осипов.

KGM приходит на российский рынок с моделями, которые уже завоевали популярность в разных странах мира. Это кроссоверы Torres, Tivoli и Korando, а также флагманский рамный внедорожник Rexton. Все модели имеют разный дизайн и характер, но сочетают в себе надежность агрегатов, безопасность, высокую прочность кузова, хорошую оснащенность, русификацию всех систем и высокий уровень комфорта. Программа кредитования от Совкомбанка распространяется на все новые автомобили, реализуемые официальными дилерскими центрами KGM. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 9 млн рублей, срок выплат — до 7 лет. При оформлении кредитного договора требуется только паспорт, решение о предоставлении кредита принимается в течение часа.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Реклама. ПАО «Совкомбанк». ИНН 4401116480
