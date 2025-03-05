Открыт прием заявок на обучение в «Школе 21» от Сбера в Уфе

Первый набор стартовал в уфимский кампус «Школы 21», школы цифровых технологий от Сбера, где все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку на сайте школы https://21-school.ru/. Первый «бассейн» в Уфе стартует уже 2 июня.

Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан:

«Наша республика – это регион с диверсифицированной экономикой, поэтому считаю, что ИТ-специалисты востребованы практически во всех ключевых отраслях. Мы интегрируем «Школу 21» в общую образовательную экосистему региона, обеспечивая доступ к лучшим технологическим и научным ресурсам. Наша задача – создать все условия для того, чтобы жители республики могли не только получать знания, но и находить работу, создавать стартапы и реализовывать свои проекты именно здесь, в Башкортостане».

Отбор участников состоит из трех этапов: две онлайн-игры, видео о школе и «бассейн». Это финальный отборочный этап, который длится 26 дней и проходит очно в кампусе «Школы 21». За это время участники погружаются в основы языка программирования C для дальнейшего обучения, а также выполняют индивидуальные и групповые проекты.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«В Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ сосредоточены лаборатории ведущих вузов республики, где ведутся передовые исследования в различных научных отраслях. Размещение “Школы 21” в этом высокотехнологичном кампусе открывает перед нами широкие возможности для раскрытия потенциала искусственного интеллекта в фундаментальных и прикладных исследованиях в области генетики. Благодарю руководство Республики Башкортостан за активную поддержку нашего проекта. Уверен, что наши совместные усилия принесут значимые результаты и послужат на благо всех жителей республики».

Александр Федяков, директор «Школы 21»:

«Уфа — одна из промышленных столиц России, которая славится развитыми нефтепереработкой, машиностроением и химическим комплексом. Но это территория, богатая не только производственным и природным ресурсом. Это земля героев, творцов и просветителей. Наша задача сегодня — сделать так, чтобы в эпоху цифровизации участники «Школы 21» научились создавать продукты, которые помогут местному бизнесу и производствам развиваться, а также станут востребованы в социальной, образовательной, научной и других сферах. Желаю всем ребятам увлекательного погружения во вселенную цифровых технологий и крепкой мотивации на пути к новой профессии».

Те, кто успешно завершат «бассейн», попадут на основное обучение. Оно длится от 1,5 до 3 лет — участники сами определяют свой темп и график.

Участники проекта могут выбрать одно из направлений разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Также в «Школе 21» есть пять новых программ: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в ИТ-сфере, есть ускоренные курсы, на которых участники точечно прокачивают свои навыки.

Образовательный проект в регионе реализуется Сбером совместно с Правительством Республики Башкортостан на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.