ГК «Садовое кольцо» начала монтаж фасадных панелей в домах первой очереди ЖК Terle Park

ГК «Садовое кольцо» создает фасады жилого комплекса в духе элегантного минимализма, выраженного в четких геометрических формах и высокотехнологичных материалах. Светоотражающие панели меняют оттенки в зависимости от угла зрения, создавая эффект градиента: от белого до теплого золотисто-оранжевого на верхних этажах Terle Park. Просторные входные группы с панорамным остеклением дарят жителям обилие света и ощущение простора.

В первом корпусе первой очереди Terle Park завершены монолитные работы с 1 по 22 этаж, устройство монолитных конструкций 23 этажа продолжается. Каменная кладка с первого по шестой этаж, а также на восьмом и девятом практически завершена, работы на седьмом этаже ведутся в активном темпе. Завершаются кладочные работы на десятом и одиннадцатом этажах. Идет монтаж воздуховодов, прокладка инженерных сетей – отопления, водоснабжения, электроснабжения и слаботочных систем. Оконные конструкции уже установлены на треть объекта.

Во втором корпусе Terle Park завершаются монолит и кровельные работы. Каменная кладка завершена до четырнадцатого этажа, а на уровнях с пятнадцатого по восемнадцатый продолжаются активные строительные работы. Идет устройство инженерных систем, фасадные работы и монтаж оконных конструкций.

В третьем корпусе ЖК завершается каменная кладка внутренних и наружных стен, кровельные работы находятся на завершающей стадии. Началось устройство фасадов, параллельно ведется монтаж оконных конструкций и прокладка инженерных сетей. В девятой, десятой и одиннадцатой секциях завершается устройство парапетов.

В подземном паркинге первой очереди Terle Park монолитные работы практически завершены, несущие конструкции возведены. Идет монтаж инженерных коммуникаций и устройство кровли.

В четвертом корпусе второй очереди Terle Park близятся к завершению кровельные работы. Строители заканчивают каменную кладку с 23 по 29 этаж. В пятом корпусе аналогичные работы ведутся со 2 по 19 этаж. В шестом корпусе в третьей и четвертой секциях завершается устройство плиты перекрытия двенадцатого этажа, а также идет кладка на уровне 3 этажа. В пятой, шестой и седьмой секциях завершается возведение несущих конструкций 7 этажа.

ЖК Terle Park — жилой комплекс «комфорт+» класса в Кировском районе Уфы, состоящий из шести корпусов переменной этажности от 10 до 29 этажей. Застройщик — ГК «Садовое кольцо». Дома строятся на улице Авроры, в микрорайоне «Зеленая Роща», рядом с лесопарковой зоной и рекой Уфа. Локация сочетает природное окружение и удобный доступ к городской инфраструктуре.

Территория комплекса будет закрытой, с благоустроенным двором без машин, ландшафтным парком, прогулочными маршрутами и спортивными площадками. Внутренняя инфраструктура включает торговые галереи, зоны отдыха, workout-зоны, беговые дорожки, столы для настольного тенниса и скалодром. Архитектурный облик комплекса формируют выразительные фасады с использованием современных материалов и динамичных форм.

Ввод в эксплуатацию первой очереди Terle Park запланирован на IV квартал 2025 года, второй — на III квартал 2026 года.