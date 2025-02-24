Новости Башкортостана и Уфы
Общество
24 Февраля , 15:06

Пользователи посетили ИИ-поиск в книгах билайн почти 1 млн раз

пресс-служба ПАО «ВымпелКом»
Фото:пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Рекомендательную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) в книгах билайн за два месяца посетили почти 1 млн раз. Это бесплатный и удобный инструмент, полностью меняющий подход к выбору литературы.

По данным книг билайн, проблему с выбором литературы испытывает около 54% пользователей всех сервисов. Часто это приводит к неудачным сценариям обращения к сервису и читательскому голоду в связи с тем, что книг много, а читать «нечего». ИИ-поиск в книгах билайн направлен на решение такой проблемы.

Уникальная нейросетевая модель для поиска литературы стала доступна в книгах билайн в конце 2024 года. За это время система предложила десятки тысяч вариантов в зависимости от запросов читателей.

Самыми популярными жанрами в ИИ-поиске книг билайна стали детективы и фэнтези. Чаще всего в этих категориях искали произведения по следующим запросам: «исторический детектив», «современный детектив», «английский детектив» и «фэнтези любовь», «фантастика космос», а также «истории про перемещения во времени». Помимо этого, популярнее других жанров оказались любовные романы и классическая литература. А среди самых нетривиальных запросов: «хочу почитать книгу, чтобы выпендриваться перед ровесниками, что я умная» и «очень интересная книга, чтобы я был умным, и не занудливая».

Руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских: «Мы первыми реализовали подобную на рынке книжных сервисов. Главная особенность такого поиска — возможность искать книги не только по автору или названию, а по множеству других параметров: от атмосферы до сюжета или похожести на отдельные произведения. Наша модель продолжает обучаться, и с каждым новым запросом реальных пользователей ИИ-поиск в книгах билайна становится совершеннее и точнее, а тысячи читателей могут лучше находить, что почитать».

Воспользоваться ИИ-поиском могут клиенты любых операторов связи. Сделать это можно теперь не только на сайте и в приложении книги билайн, но и в Telegram. Достаточно запустить бот @beelinebooks_ai_bot и ввести запрос. Кратко напишите, о чём хотите почитать, и система подберёт для вас лучший вариант.

Рекомендательная система в книги билайн разработана на основе GigaChat от Сбера и впервые реализована на рынке цифровых книг. В разработке решения помогали специалисты компании red_mad_robot.

Ищите книги по-новому вместе с книги билайн!

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301. Сервис может быть платным. Поиск осуществляется по специальным алгоритмам. Подробнее: beeline.ru.

