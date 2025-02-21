Новости Башкортостана и Уфы
80.97
0
94.08
0
65.94
-0.05
-4 °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Общество
21 Февраля , 14:13

«Ростелеком» представил уфимцам сериал «Челюскин. Первые»

«Ростелеком» 18 февраля презентовал сериал «Челюскин. Первые» в кинозале музея полярников им. В.И.Альбанова в Уфе. Зрителями стали журналисты и блогеры. Они увидели две первые серии арктического блокбастера онлайн-кинотеатра Wink.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане erid:3apb1QrvkfDRVtcS42iwXefyGp38iEJvvYFtXak6d58qz
erid:3apb1QrvkfDRVtcS42iwXefyGp38iEJvvYFtXak6d58qzФото:ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

Драма основана на реальных событиях. В 1934 году советский пароход «Челюскин» должен был первым преодолеть Северный морской путь из Мурманска во Владивосток за одну навигацию. Но в пути произошла трагедия — судно было раздавлено льдами и пошло ко дну. Два месяца экипаж, высадившийся на дрейфующую льдину, боролся за жизнь, пока летчики не спасли людей из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир.

Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«“Челюскин. Первые” представлен в онлайн-кинотеатре Wink, в видеотеке которого такие популярные сериалы, как “Слово пацана”, “Комбинация”, “Плакса”, “Ландыши”.  О них говорят, их обсуждают, актеры, сыгравшие главные роли, становятся очень популярными. Уверен, зрители полюбят и героев нового сериала».

Для показа эпизодов блокбастера «Челюскин. Первые» в Уфе был выбран музей полярников им. В.И.Альбанова.  В экспозиции прекрасно передана атмосфера жизни покорителей Арктики разных лет. В числе знаменитых полярников —  уроженец башкирского поселка Тирлян  Георгий Валавин. Он работал бортмехаником на самолете-амфибии «Ш-2», который размещался на палубе «Челюскина» и использовался для воздушной разведки. Во время эвакуации с уходившего под воду парохода самолет был сброшен на лед и поврежден. Валавин отремонтировал его в ледовом лагере. Георгию Степановичу посвящена отдельная экспозиция в музее».

Среди гостей предпремьерного показа были и внучатые племянники Валавина — Николай Клюев и Елизавета Ахмадуллина.

Николай Клюев:
«О Георгии Валавине я узнал от бабушки. Она рассказывала, как в июле 1934 года он приезжал в Уфу, и его восторженно приветствовали жители нашего города. Потом я нашел несколько статей о нем, даже ездил в Белорецкий историко-краеведческий музей. Первые серии мы посмотрели на одном дыхании. Сопереживали героям. Теперь буду ждать продолжения на Wink».  

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан:
«В этом году исполняется 500 лет с начала освоения Северного морского пути. Это история о мечтах, силе духа и смелости — о людях, которые шли к цели, несмотря ни на что. Сегодня такие примеры важны для молодёжи. Нужно рассказывать о делах минувших лет просто и увлекательно, чтобы новое поколение лучше понимало прошлое.  Кино и сериалы делают историю ближе».

Сериал «Челюскин. Первые» состоит из шести серий, еженедельно они будут выходить в онлайн-кинотеатре Wink.ru. В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер — Степан Коршунов.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Фото:ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Реклама. ПАО «Ростелеком» в Башкортостане. ИНН 0274018377
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru