«Ростелеком» представил уфимцам сериал «Челюскин. Первые»

Драма основана на реальных событиях. В 1934 году советский пароход «Челюскин» должен был первым преодолеть Северный морской путь из Мурманска во Владивосток за одну навигацию. Но в пути произошла трагедия — судно было раздавлено льдами и пошло ко дну. Два месяца экипаж, высадившийся на дрейфующую льдину, боролся за жизнь, пока летчики не спасли людей из арктического плена. За этой беспрецедентной по сложности спасательной операцией следил весь мир.

Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«“Челюскин. Первые” представлен в онлайн-кинотеатре Wink, в видеотеке которого такие популярные сериалы, как “Слово пацана”, “Комбинация”, “Плакса”, “Ландыши”. О них говорят, их обсуждают, актеры, сыгравшие главные роли, становятся очень популярными. Уверен, зрители полюбят и героев нового сериала».

Для показа эпизодов блокбастера «Челюскин. Первые» в Уфе был выбран музей полярников им. В.И.Альбанова. В экспозиции прекрасно передана атмосфера жизни покорителей Арктики разных лет. В числе знаменитых полярников — уроженец башкирского поселка Тирлян Георгий Валавин. Он работал бортмехаником на самолете-амфибии «Ш-2», который размещался на палубе «Челюскина» и использовался для воздушной разведки. Во время эвакуации с уходившего под воду парохода самолет был сброшен на лед и поврежден. Валавин отремонтировал его в ледовом лагере. Георгию Степановичу посвящена отдельная экспозиция в музее».

Среди гостей предпремьерного показа были и внучатые племянники Валавина — Николай Клюев и Елизавета Ахмадуллина.

Николай Клюев:

«О Георгии Валавине я узнал от бабушки. Она рассказывала, как в июле 1934 года он приезжал в Уфу, и его восторженно приветствовали жители нашего города. Потом я нашел несколько статей о нем, даже ездил в Белорецкий историко-краеведческий музей. Первые серии мы посмотрели на одном дыхании. Сопереживали героям. Теперь буду ждать продолжения на Wink».

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан:

«В этом году исполняется 500 лет с начала освоения Северного морского пути. Это история о мечтах, силе духа и смелости — о людях, которые шли к цели, несмотря ни на что. Сегодня такие примеры важны для молодёжи. Нужно рассказывать о делах минувших лет просто и увлекательно, чтобы новое поколение лучше понимало прошлое. Кино и сериалы делают историю ближе».

Сериал «Челюскин. Первые» состоит из шести серий, еженедельно они будут выходить в онлайн-кинотеатре Wink.ru. В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер — Степан Коршунов.