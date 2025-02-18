Рамил Гайзуллин выступил в Сочи по приглашению Юрия Башмета

В рамках XVIII Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством Юрия Башмета в Сочи состоялось знаковое событие, объединившее традиции и инновации в мире классической и народной музыки. Заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан, кураист и мультиинструменталист Рамил Гайзуллин выступил на гала-концерте в качестве солиста Всероссийского юношеского оркестра национальных инструментов народов России.

Перед началом гала-концерта помощник президента РФ Владимир Мединский обратился к участникам и гостям фестиваля: «Мне повезло, я не первый раз на фестивале Башмета в Сочи, и каждый раз, приезжая сюда лет пять, я поражаюсь, как фестиваль развивается и открывает новые имена. В этом году фестивалю исполнилось 18 лет - он достиг совершеннолетия». Мединский зачитал приветственную телеграмму от президента России Владимира Путина, в которой глава государства отметил, что этот яркий, красивый и во многом уникальный проект на протяжении долгих лет служит подлинным украшением культурной жизни Сочи и всей нашей страны.

Кульминацией фестиваля стало создание Всероссийского юношеского оркестра национальных инструментов народов России — уникального проекта под патронатом Юрия Башмета. Главным дирижером коллектива выступил Дмитрий Дмитриенко, художественный руководитель ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. В состав оркестра вошли около 40 юных музыкантов из разных регионов страны, многие из которых учатся в музыкальных школах и училищах.

Солистом оркестра по личному приглашению Юрия Башмета стал Рамил Гайзуллин, чье виртуозное владение кураем и народными инструментами придало выступлению особый колорит. «Для меня большая честь участвовать в проекте, который объединяет молодые таланты и сохраняет наше культурное наследие», — подчеркнул Гайзуллин.

Подготовка к концерту включала интенсивную неделю репетиций с участием мастеров-исполнителей из ансамбля «Россия» — Антона Седова и Сергея Корнякова, Екатерины Мочаловой и Валентина Солгалова, а также сводные репетиции под управлением дирижеров Александра Малиновского, Александра Веретенникова, Тумата Эртине, Андрея Долгова и Дмитрия Дмитриенко.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале отметил, что фестиваль давно стал «визитной карточкой» города: «В этом году для выступлений и образовательной программы задействованы четыре площадки на побережье и в горном кластере, а значит у сочинцев и гостей курорта будет больше возможностей прикоснуться к прекрасному миру классической музыки».

XVIII Зимний фестиваль искусств подтвердил статус одной из ключевых культурных инициатив страны, объединяющей звёзд мировой сцены, молодые дарования и национальные традиции в единое звучание.