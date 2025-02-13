В Башкирии подвели итоги Года семьи

Как лучше всего проиллюстрировать государственную политику в любой сфере? Через людей, ведь государство – это прежде всего живущие в нем люди. И если говорить о политике поддержки многодетных семей, то таких позитивных примеров в республике множество. Один из них — семья Курманаевых из Давлеканово, где буквально недавно родился 12 (!) ребенок.
Корреспондент агентства «Башинформ» позвонила Гульназ Курманаевой, чтобы поинтересоваться ее мнением по поводу новшеств в вопросах поддержки многодетных семей (об этом говорил на заседании Госсовета президент России Владимир Путин). Но оказалось, что Гульназ — общественнице, активистке, эксперту молодежного парламента при Госдуме пока не до государственных вопросов. Она стала счастливой мамой в 12-й раз.
«Я еще в роддоме, только сегодня готовимся к выписке, — рассказала она корреспонденту „Башинформа“. — Наша малышка появилась на свет 16 января, назвали Назгуль».
Позже нам все же удалось переговорить с ней. По мнению Гульназ, одна из важнейших задач, которые должно решать государство, — это продвижение и сохранение семейных ценностей.
«А семейные ценности для меня — это, прежде всего, любовь к мужу, детям и родным. Чтобы были все счастливые, здоровые и любили друг друга», — говорит многодетная мама.
А счастье и любовь зависят в том числе от того, как поддерживают и ценят власти такие многодетные семьи.
В конце 2023 года Гульназ Курманаева указом президента России Владимира Путина была удостоена звания «Мать-героиня». Напомним, что с 2025 года обладатели этого звания будут приравнены к «Героям труда», и им будут предоставлены такие же социальные гарантии, как Героям. Предполагается, что сумма ежемесячных выплат для данной категории льготников составит 72,4 тысячи рублей.
«Такое решение не стало для меня неожиданностью, мы все ждали этого. Наконец материнский труд оценён по достоинству. Я очень горжусь своим званием „Мать-героиня“ и бесконечно рада за женщин, посвятивших всю свою жизнь семье и воспитанию детей», — говорит Гульназ.
К слову, по итогам Года семьи в Башкирии 306 семей были удостоены государственных наград за заслуги в области воспитания детей. Из них шесть матерей награждены орденом «Мать-героиня» (всего их 8), девять семей — медалью ордена «Родительская слава», 10 семей получили медаль «Родительская доблесть» и 281 женщина — медаль «Материнская слава». Эта награда полагается женщинам, воспитывающим пять и более детей. На сегодняшний день такую медаль и полагающиеся к ней 100 тысяч рублей получили более 9 тысяч матерей.
Кроме того, в Башкирии, к примеру, действует множество мер поддержки для многодетных семей. Так, с прошлого года дети из многодетных семей, а также их родители могут свободно посещать государственные музеи, парки культуры и отдыха, выставки. Для них все это совершенно бесплатно.
Кроме того, с 1 июля прошлого года многодетные семьи могут вернуть часть платы за обучение детей на очной коммерческой форме в колледжах республики. Ее размер равен 50% от стоимости обучения, но не более 30 тыс. рублей за учебный год.
Также с 1 сентября 2024 года школьники из многодетных семей получили возможность бесплатно ездить на городских автобусах, троллейбусах и трамваях. И все это без оглядки на кошелек семьи, то есть без оценки нуждаемости.
«На сегодняшний день почти 20 тысяч детей пользуются льготным проездом. Такую же льготу получают дети участников СВО. Что касается возврата средств за обучение в колледже, ею воспользовались уже 1129 многодетных семей, в том числе 109 детей участников СВО», — следует из данных минтруда РБ.
На ту или иную помощь государства могут рассчитывать абсолютно все семейные пары, независимо от материального благополучия и количества ребятишек. Здесь и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, и предоставление спецпродуктов питания для беременных и кормящих мам, и бесплатное детское питание, и путевки в лагеря, и маткапитал, и налоговый вычет.
Не остаются без внимания и дети, которые нуждаются в особой поддержке. Это семьи с детьми-инвалидами, замещающие семьи, дети-сироты, для них предусмотрены дополнительные привилегии. К примеру, замещающим семьям, воспитывающим детей-сирот, в прошлом году на 18,5% увеличили ежемесячные выплаты. Детям-сиротам с 2024 года начали выдавать «карманные деньги». Их получают более 430 воспитанников приютов от 7 до 18 лет.
Напомним и о новых федеральных мерах поддержки семей с детьми. Теперь родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут выйти на работу и при этом сохранить пособие по уходу до 1,5 лет.
Кроме того, с этого года упрощаются условия получения единого пособия на детей. К примеру, при появлении в семье еще одного ребенка пособие на него будет назначаться без оценки нуждаемости.
А со следующего года семьи с двумя и более детьми смогут сэкономить и на налогах. При условии небольших доходов они будут платить налог по ставке не 13%, а 6%. Разница будет возвращаться семьям ежегодно.
Однако финансовая поддержка — лишь один из аспектов комплексной программы. Важную роль играет и индивидуальная работа с семьями, продвижение традиционных семейных ценностей. К таковым можно отнести открытие Года семьи на площадке международной выставки-форума «Россия», участие семей из Башкирии в форуме «Родные-Любимые», международный День семьи, День матери, День отцов, в которых приняли участие около 1 млн жителей республики.
Ярко и красочно прошел в Уфе полуфинал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» среди семей ПФО. Участие в конкурсе приняли 377 семейных команд, это порядка 2000 человек, из которых 53 семьи — из Башкортостана. В финале конкурса семья Гайнутдиновых-Файзуллиных из Уфы вошла в число победителей.
Еще одна семья — многодетная семья Якуповых из Благоварского района по итогам всероссийского конкурса «Семья года» была признана лучшей в номинации «Сельская семья». Высокую награду им вручили в Москве в Государственном Кремлёвском дворце.
Итог такой работы — опять-таки можно показать одной цифрой: в 2024 году в Башкирии каждый третий ребенок появился в многодетной семье. Об этом говорил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. И сейчас таких многодетных семей в республике — почти 60 (!) тысяч. Башкирия первый регион в ПФО и седьмой в России по количеству многодетных семей.
Думается, что их количество будет только расти, ведь на декабрьском заседании Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей президент Владимир Путин дал еще ряд важных поручений, которые дополняют меры поддержки семей с детьми.
Среди ключевых – предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», о которых говорилось выше. А также увеличение пособия по беременности и родам до регионального прожиточного минимума для студенток, обучающихся в колледжах, техникумах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Кроме того, акцент буден сделан на улучшение доступности качественного детского образования и здравоохранения. Будут проработаны и дополнительные меры по организации отдыха семей, имеющих детей, особенно многодетных семей.
Одно из декабрьских поручений уже исполнено. С февраля этого года дети до 12 лет могут летать на внутренних рейсах со скидкой 50%. Прорабатываются предложения по повышению качества и доступности перевозок в легковом такси семей с детьми, включая установление льготной стоимости для многодетных семей.
Все эти меры направлены на создание более комфортных условий для жизни семей в Башкирии и других регионах страны.