В Башкирии подвели итоги Года семьи

Как лучше всего проиллюстрировать государственную политику в любой сфере? Через людей, ведь государство – это прежде всего живущие в нем люди. И если говорить о политике поддержки многодетных семей, то таких позитивных примеров в республике множество. Один из них — семья Курманаевых из Давлеканово, где буквально недавно родился 12 (!) ребенок.

Корреспондент агентства «Башинформ» позвонила Гульназ Курманаевой, чтобы поинтересоваться ее мнением по поводу новшеств в вопросах поддержки многодетных семей (об этом говорил на заседании Госсовета президент России Владимир Путин). Но оказалось, что Гульназ — общественнице, активистке, эксперту молодежного парламента при Госдуме пока не до государственных вопросов. Она стала счастливой мамой в 12-й раз.

«Я еще в роддоме, только сегодня готовимся к выписке, — рассказала она корреспонденту „Башинформа“. — Наша малышка появилась на свет 16 января, назвали Назгуль».

Позже нам все же удалось переговорить с ней. По мнению Гульназ, одна из важнейших задач, которые должно решать государство, — это продвижение и сохранение семейных ценностей.

«А семейные ценности для меня — это, прежде всего, любовь к мужу, детям и родным. Чтобы были все счастливые, здоровые и любили друг друга», — говорит многодетная мама.

А счастье и любовь зависят в том числе от того, как поддерживают и ценят власти такие многодетные семьи.