Семь девушек Башкортостана стали Амбассадорами красоты московского фестиваля

В Уфе прошло награждение амбассадоров красоты Всероссийского фестиваля красоты, моды и креатива Национальная красота России. Высокого титула были удостоены семь девушек из Башкортостана, проявивших себя в самых разных сферах творчества.

Например, 9-летняя Наргиза Хайбуллина успела сняться в трёх короткометражных фильмах, выиграть более 10 конкурсов красоты. Дарьяна Ихсанова (11 лет) из Абзелиловского района также в своих активах имеет 7 гран-при конкурсов красоты и готовит свою авторскую коллекцию вечерних нарядов к модному показу. Азалине Сайфуллиной 8 лет, она учится в Башкирской гимназии им. Фатимы Мустафиной, занимается в студии «Тамыр», снялась в двух короткометражных фильмах, победила в нескольких конкурсах красоты, в том числе и в Москве.

Ясмина Имангулова в свои 10 лет за полтора года стала обладательницей званий Гран-при в более 15 фестивалях и конкурсах РБ, РФ и в Стамбуле. В этом году выходит короткометражный фильм «Подарок на память» в рамках кинокампуса «Уфасинема» с Ясминой в главной роли.

16-летнюю Данилину Кузиахметову можно назвать самой титулованной зауральской красавицей – их у неё ровно 10. Особыми титулами Гранд Амбассадоров были отмечены Регина Хужина, которая имеет в своей коллекции около 20 завоёванных корон и Зарина Янбердина («Башкортостан гузэле», «Кархылыукай», «Miss Beauty Russia», «Национальная красота России» и «Мисс Европа»), которая выступает организатором конкурсов и показов в Башкортостане.

Но руководство фестиваля считает, что такого высокого титула достойны не только девочки. Например, на следующем фестивале к награждению званием Амбассадора приглашен 12-летний Имран Юсубов. Имран с детства участвует в модных показах, является многократным победителем фестивалей и конкурсов, продвигая мужской стиль и моду для подростковой аудитории.

Награждение прошло в модном пространстве «Фабрика». В рамках фестиваля были организованы показы от российских дизайнеров - Vero Marty, студии креативного пошива MIRANG, уфимского бренда «Ай» и Юлии Владыкиной (Екатеринбург).

В жюри фестиваля присутствовали тренер по диафрагмальному дыханию, кандидат биологических наук Эльмира Бураканова, президент Фонда поддержки юных талантов Айгуль Хужина, владелица салона красоты «Хылыукай» Дилара Зайдуллина, адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов, член Президиума БРКА Олеся Никитина и представители партнёров фестиваля Алиса.Oz, Точка роста и Национальная туроператоская компания.