Житель Казани выиграл 1 миллион рублей от Ак Барс Банка

Ак Барс Банк наградил победителя акции «Миллион ко вкладу», которая стартовала в ноябре прошлого года.

Обладателем главного приза — 1 000 000 рублей — стал житель города Казани. На церемонию вручения его пригласили в офис нового формата «Лучше». Сертификат на миллион победителю вручил директор дирекции развития и продаж розничного бизнеса Ак Барс Банка Роман Беляев.

По условиям, в розыгрыше участвовали клиенты, которые с 25 ноября по 28 декабря 2024 года открыли в Ак Барс Банке срочный вклад в рублях сроком на 3, 6 или 12 месяцев на сумму от 100 тысяч до 5 миллионов рублей.

Кроме основного выигрыша разыгрывалось 10 призов по 30 тысяч рублей. Победителями стали клиенты из Республики Татарстан, Удмуртии, а также из Нижегородской и Саратовской областей. Вознаграждение будет переведено на их счета, открытые в Ак Барс Банке.

Всего в акции приняли участие более 32 тысяч клиентов. Победителей определили 17 января. Запись трансляции с подведением итогов можно посмотреть на сайте и в сообществе банка во «ВКонтакте».

