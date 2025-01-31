ДорОгой Добра: «Дортрансстрой» поддерживает семьи защитников Родины

В рамках Года Защитника Отечества и Года поддержки участников СВО и их семей в Башкортостане, крупная дорожно-строительная уфимская компания «Дортрансстрой» продолжает оказывать всестороннюю помощь семьям своих сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции. С первых дней СВО компания взяла на себя обязательство по обеспечению социальной поддержки близких защитников Родины, проявляя заботу и внимание в это непростое время.

Представители «Дортрансстрой» в эти дни посетили семьи своих сотрудников, находящихся в зоне проведения спецоперации. Волонтеры побывали в Уфе, в районах Башкирии, в городах Челябинской области: Усть-Катаве, Сатке, Аше, Кропачево и других. В ходе визитов были переданы не только полезные и вкусные продуктовые наборы от партнёра компании «Эко-Пышка», но и оказана моральная поддержка. Личные встречи, теплые слова благодарности и участия – важная составляющая этой инициативы.

Для компании помощь семьям участников СВО — не разовая акция, а постоянная, системная работа. Поддержка не ограничивается семьями сотрудников компании. Среди тех, кто также получил помощь: вдовы погибших, более 100 семей военнослужащих, сотрудники – водители, машинисты, дорожники – участники СВО.

Кроме того, как ранее писал Башинформ, компания отправляет гуманитарные грузы в зону освобожденных территорий, включая тяжелую технику (экскаваторы, бульдозеры, катки, автогрейдеры и самосвалы), необходимую для восстановления разрушенных городов и сел.

«Наша главная социальная задача была и остается неизменной — окружить заботой и вниманием героев-участников специальной военной операции и их семьи, — говорит волонтер компании «Дортрансстрой» Люция Давлиева. — Очень важно наше единство и неравнодушие. У наших сотрудников, находящихся сегодня на передовой, надежный и прекрасный тыл! И мы рядом, чтобы поддержать их».