Вторник, 17 Марта 2026
|
Уфа
-8 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
erid:3apb1QrvkfDRVtcYZXo6Xhm5TqBFzyEY7qAshuYcdSwXg
Фото: ООО "Дортрансстрой" | ООО "Дортрансстрой"
31 Января 2025, 09:00 (UTC+5)

ДорОгой Добра: «Дортрансстрой» поддерживает семьи защитников Родины

В рамках Года Защитника Отечества и Года поддержки участников СВО и их семей в Башкортостане, крупная дорожно-строительная уфимская компания «Дортрансстрой» продолжает оказывать всестороннюю помощь семьям своих сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции. С первых дней СВО компания взяла на себя обязательство по обеспечению социальной поддержки близких защитников Родины, проявляя заботу и внимание в это непростое время.

Представители «Дортрансстрой» в эти дни посетили семьи своих сотрудников, находящихся в зоне проведения спецоперации. Волонтеры побывали в Уфе, в районах Башкирии, в городах Челябинской области: Усть-Катаве, Сатке, Аше, Кропачево и других. В ходе визитов были переданы не только полезные и вкусные продуктовые наборы от партнёра компании «Эко-Пышка», но и оказана моральная поддержка. Личные встречи, теплые слова благодарности и участия – важная составляющая этой инициативы.

Для компании помощь семьям участников СВО — не разовая акция, а постоянная, системная работа. Поддержка не ограничивается семьями сотрудников компании. Среди тех, кто также получил помощь: вдовы погибших, более 100 семей военнослужащих, сотрудники – водители, машинисты, дорожники – участники СВО.

Кроме того, как ранее писал Башинформ, компания отправляет гуманитарные грузы в зону освобожденных территорий, включая тяжелую технику (экскаваторы, бульдозеры, катки, автогрейдеры и самосвалы), необходимую для восстановления разрушенных городов и сел.

«Наша главная социальная задача была и остается неизменной — окружить заботой и вниманием героев-участников специальной военной операции и их семьи, — говорит волонтер компании «Дортрансстрой» Люция Давлиева. — Очень важно наше единство и неравнодушие. У наших сотрудников, находящихся сегодня на передовой, надежный и прекрасный тыл! И мы рядом, чтобы поддержать их».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru