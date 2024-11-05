Башкирия лидирует по уровню защищенности потребителей

Башкирия по итогам 2023 года сохранила лидерство в рейтинге субъектов России по уровню защищенности интересов потребителей органами госвласти. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил и. о. главы минторга РБ Алексей Гусев.

«С начала 2024 года минторг Башкирии рассмотрел порядка 600 обращений жителей, специалисты помогли составить 150 претензий и исковых заявлений, в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на более 10 миллионов рублей», — прокомментировал и. о. руководителя ведомства.

Известно, что в рейтинге республика набрала почти 1,2 тысячи баллов. На втором месте оказались Татарстан и Ростовская область.

Напомним, рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей – единственное в стране исследование в сфере прав и интересов потребителей, проводимое и публикуемое общественной организацией – Объединением потребителей России. Его публикация обращена к органам государственной власти и местного самоуправления, которые выступают основными проводниками государственной политики в сфере защиты прав потребителей в субъектах страны и исполнителями функций по защите потребительских прав интересов граждан в рамках Национальной системы защиты прав потребителей на региональном уровне.