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5 Ноября 2024, 15:59

Башкирия лидирует по уровню защищенности потребителей

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Башкирия по итогам 2023 года сохранила лидерство в рейтинге субъектов России по уровню защищенности интересов потребителей органами госвласти. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе сообщил и. о. главы минторга РБ Алексей Гусев.

«С начала 2024 года минторг Башкирии рассмотрел порядка 600 обращений жителей, специалисты помогли составить 150 претензий и исковых заявлений, в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на более 10 миллионов рублей», — прокомментировал и. о. руководителя ведомства.

Известно, что в рейтинге республика набрала почти 1,2 тысячи баллов. На втором месте оказались Татарстан и Ростовская область.

Напомним, рейтинг субъектов РФ по уровню защищенности потребителей – единственное в стране исследование в сфере прав и интересов потребителей, проводимое и публикуемое общественной организацией – Объединением потребителей России. Его публикация обращена к органам государственной власти и местного самоуправления, которые выступают основными проводниками государственной политики в сфере защиты прав потребителей в субъектах страны и исполнителями функций по защите потребительских прав интересов граждан в рамках Национальной системы защиты прав потребителей на региональном уровне.

Автор:Иван Вавилов
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