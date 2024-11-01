Фото: «Башкирская медь» | предоставлено пресс-службой ООО «Башкирская медь»
11:10 (UTC+5), 01 Ноября 2024

В Баймаке прошел «День карьеры»

В городе Баймак Республики Башкортостан состоялся «День карьеры». На встречу в конференц-зале городской администрации собралось более 80 человек.

Перед соискателями выступила начальник отдела по подбору персонала горнорудной компании «Башкирская медь» Светлана Каткова. Она рассказала о том, чем занимается организация, планах и перспективах предприятия, востребованных вакансиях.

Участники встречи узнали о возможностях обучения и карьерного роста, социальных программах, работе молодежного совета, бытовых условиях и многом другом. Более детально о своих подразделениях собравшимся поведали начальник ОТиЗ Юбилейного подземного рудника Ильфат Байгужин и электормеханик Цеха горно-технологического транспорта Дмитрий Кутуков.

Для прохождения профессиональной подготовки и оформления необходимых документов, прежде чем устроиться по требуемой вакансии, участники встречи могли здесь же пообщаться с представителями специализированного учебного центра. Многие интересовались возможностью обучения необходимой специальности непосредственно на предприятии.

Присутствовали в зале и студенты учебных заведений, которым рассказали о перспективах начать трудовую деятельность после получения диплома в горнорудной компании.

В рамках мероприятия специалисты отдела предоставили каждому пришедшему раздаточные материалы о предприятии и актуальный список вакансий. Кроме того, проводилось анкетирование, на основании которого соискатели будут внесены в базу данных предприятия и при возникновении вакансии приглашаться для собеседования.

Это уже второй «День карьеры», организованный предприятием в октябре, первый прошел в Хайбуллинском районе. На очереди такие же мероприятия в г. Сибай, Абзелиловском, Бурзянском, Зианчуринском и Зилаирском районах.

«Башкирская медь» предоставлено пресс-службой ООО «Башкирская медь»
