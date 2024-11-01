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Общество
1 Ноября 2024, 09:34

«Башспирт» передал Уфимскому хоспису чистую питьевую воду

АО «Башспирт» продолжает поддерживать добрые инициативы в регионе. В рамках благотворительной акции компания передала Уфимскому хоспису питьевую негазированную воду «Чистая» – 300 упаковок по 1,5 л и 60 упаковок по 0,33 л.

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erid: 3apb1QrvkfDRVtcWcCgwo5rLPeBrGgnfVD16og3PZBaGCФото:АО «Башспирт»
«Вода – это основа нашей жизни, и она должна быть качественной и проверенной. Именно поэтому воду, которую производит «Башспирт», мы передали постояльцам нашего хосписа», - комментирует Ляйсян Шамсудинова, начальник отдела по сегменту HoReCa «Башспирт».

Как отметили в компании, отличие воды «Чистая» в природной мягкости и сбалансированном составе из органических соединений и минералов. Вода добывается в живописном Белебеевском районе и доводится до соответствия высоким стандартам воды премиум-класса. При производстве используются современное оборудование и технологии, позволяющие проводить бережную добычу и мягкую очистку. Качество воды подтверждено постоянными лабораторными испытаниями.

«Мы всегда рады, когда наши региональные компании оказывают помощь, а самое главное – внимание к проблематике развития Уфимского хосписа и паллиативной помощи в нашем регионе. Чистую питьевую воду мы можем использовать на наших «тележках радости» или поставить нашим подопечным, чтобы питьевая вода всегда была под рукой. Но, кроме этого, сам факт внимания говорит о том, насколько организация, далекая от медицинской помощи, внимательно смотрит на те тенденции, которые развиваются сейчас вообще в мире. Паллиативная помощь в Башкирии только развивается. Уфимский хоспис – это первый хоспис в нашем регионе. У нас всего 40 мест во взрослом блоке и 20 в детстве. Но при этом мы являемся как раз тем показательным учреждением, смотря на работу которого можно выстраивать паллиативную помощь во всем регионе», - подчеркивает Оксана Кузовкина, главный врач АНМО Уфимский хоспис.

«Башспирт» убежден, что благотворительность – неотъемлемая часть корпоративной социальной ответственности. Компания стремится не только производить качественную продукцию, но и вносить свой вклад в улучшение жизни общества. Ранее компания передала питьевую воду «Чистая» пострадавшим от наводнения в г. Орск. В апреле этого года было передано 2670 литров воды для помощи населению.

Напомним, первый хоспис в Башкирии открылся в Уфе в 2023 году. Хоспис – это возможность для жителей республики с неизлечимыми заболеваниями получить грамотную паллиативную медицинскую помощь. В открытии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Решение о строительстве хосписа в Уфе было принято в августе 2019 года после визита учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. 

Первый Уфимский хоспис был построен полностью на благотворительные пожертвования, и сегодня работает также благодаря ним и средствам системы ОМС. Поддержать Уфимский хоспис можно здесь.

АО «Башспирт»
Фото:АО «Башспирт»
Реклама. АО "Башспирт". ИНН 0276100884
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