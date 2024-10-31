Отряд «ЛизаАлерт» будет размещать оперативные штабы на базе сети заправок в Башкирии

В Уфе состоялась встреча добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с представителями СМИ и общественности. Мероприятие, которое прошло на АЗС «ОПТИ» № 9201 на Южном обходе Уфы, дало старт сотрудничеству отряда с крупнейшей федеральной сетью частных заправок.

В рамках подписанного накануне меморандума добровольцы «ЛизаАлерт» получили возможность размещать свои оперативные штабы на базе сети автозаправок «ОПТИ» в Башкирии. Это позволит значительно ускорить и оптимизировать поисковые работы, особенно в сложных локациях, подчеркнул Сергей Клецин, куратор по региональному развитию ДПСО «ЛизаАлерт».

«Штаб – это неотъемлемая часть организации всех поисково-спасательных работ. Чем правильнее работает функционал и логистика, тем быстрее мы можем приступить к выполнению задач. Комфортные условия для наших координаторов и добровольцев напрямую влияют на эффективность поисков, которые могут длиться не несколько часов, а несколько дней или недель! В такой ситуации возможность вернуться в теплое помещение с электричеством имеет решающее значение», – подчеркнул он.

Как рассказал на встрече Эмиль Абдулин, владелец автозаправочных станций «ОПТИ» в Республике Башкортостан, персонал АЗС обеспечит необходимые условия для размещения штабов.

«Думаю, в павильонах наших заправок членам отрядов «ЛизаАлерт» будет куда комфортнее и теплее работать, чем в полевых лагерях. А наши клиенты смогут с помощью программы лояльности «Нам по пути» перевести свои бонусы в помощь организации. Кроме того, информацию о потерявшихся людях мы будем публиковать на наших медийных площадках», – добавил Эмиль Абдулин.

На встрече в Уфе добровольцы «ЛизаАлерт» продемонстрировали, как эффективно развернуть на автозаправочной станции оперативный штаб по поиску пропавших людей. Они также рассказали о том, как можно присоединиться к отряду и внести свой вклад в спасение людей.

«Добровольцы – обычные люди. Я, например, работаю корректором, у меня двое детей, муж, ипотека, все как у всех, – поделилась Гульнара Шайхудинова, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». – Пришла в отряд два года назад, не имея никаких специальных навыков – туристических или спортивных. Но оказалось, что это и не нужно: главное – желание! А в отряде всему обучат».

По ее словам, в отряде есть много разных подразделений: например, репостеры, которые распространяют ориентировки, группа коротких прозвонов, которая обзванивают больницы, картографы. При желании можно даже помогать из дома. «ЛизаАлерт» постоянно набирает новичков и проводит для них обучение поисковым методикам в природной и городской среде. Для того, чтобы присоединиться к добровольцам, не нужно иметь специальное оборудование и экипировку – все выдадут в отряде.

«Мы понимаем, насколько важна каждая минута в процессе поиска пропавших людей, и гордимся, что можем предоставить наши АЗС для организации оперативных штабов «ЛизаАлерт». Это партнерство – часть нашего стремления быть активным участником социально значимых инициатив и способствовать созданию безопасной среды для жителей страны», – уверена руководитель сети АЗС «ОПТИ» Наталия Забожчук.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» образован 14 лет назад в Подмосковье. На данный момент он объединяет 64 региона страны. Как сообщили в «ЛизаАлерт», ежегодно по статистике МВД в России пропадает порядка 200 тысяч человек. В поисково-спасательный отряд в среднем поступает около 45 тысяч заявок в год на поиск пропавших людей. Присоединиться к отряду добровольцев может любой желающий старше 18 лет.