«Башинформ» продолжает знакомить своих читателей с жителями республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Именно о таких, сильных духом, неравнодушных и активных людях медиапроект информационного агентства «Счастье — это вместе».
Сегодня герой нашего проекта — Эмиль Еникеев из Уфы. В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван в Вооруженные силы России и отправился служить на территорию СВО.
«Срочную службу я проходил как музыкант, служил в составе Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в Екатеринбурге, — рассказывает Эмиль. — После мобилизации пришлось осваивать военную специальность, переквалифицировался в артиллериста, а затем перешел в штурмовую группу. В феврале этого года получил тяжелое ранение, лишился обеих ног и до сих пор прохожу реабилитацию в военном госпитале в Санкт-Петербурге. Честно говоря, восстановление идет медленно, впереди предстоит еще несколько операций и протезирование».
В беседе с корреспондентом он отмечает, что тяжелое ранение и лишение обеих ног не стало для него чем-то трагическим. «Мне порой даже кажется, что я всегда был таким», — говорит Эмиль. Главное, что травма позволяет ему заниматься своим любимым делом — музыкой. В свободное время он не просто играет, а сочиняет свою музыку. В основном это более легкая акустическая музыка, саундтреки к играм, к фильмам.
«Я начал играть на гитаре в 14 лет, затем без первоначального музыкального образования поступил в Уфимское училище искусств. С тех пор музыка — это не просто моя профессия, но и жизнь. До мобилизации я много играл, сочинял, занимался гитарой с детьми, преподавал в частных школах. Не думаю, что участие в СВО как-то сильно отразилось в моем творчестве, разве что музыка стала посерьезней. Вообще, я достаточно часто беру инструмент в руки, когда настроение хорошее, более продуктивно получается сочинять, когда плохое — музыка помогает расслабиться. Теперь в основном занимаюсь музыкой в группе, играем рок-музыку, металл, создаем свой материал, в том числе на татарском и башкирском языках. Выступаем на фестивалях и конкурсах, на открытых городских площадках, продвигаем свою музыку на различных интернет-платформах. Правда, музыкантам порой приходится таскать меня на себе», — улыбается Эмиль.
С 2021 года Эмиль Еникеев является гитаристом уфимской рок-группы «Ювинталь». И как только появилась такая возможность, снова присоединился к коллективу.
«После несчастного случая, в один из отпусков Эмиля в период реабилитации, мы выступили с группой на крупнейшем рок-фестивале «УLЕТАЙ» под Ижевском. Наконец-то наша группа побывала на многотысячной сцене, а наш Эмиль стал обладателем спецприза от спонсоров – платформы "Звук". В августе слетали в Калининград, где также приняли участие в местном рок-фестивале. Затем был Питер, куда я летала в качестве вокалистки, а Эмиль был гостем мероприятия, – рассказывает вокалистка группы «Ювинталь», диктор новостей телеканала БСТ Гузель Сафина-Ахметьярова. – Эмиль всегда отличался своей надёжностью. Парень спокойный, рассудительный. Прекрасно чувствует себя на природе, туризм – одна из его страстей, ещё одна – кулинария. Он и костёр разведёт, и поесть приготовит, и хату соорудит, и всем поможет. Настоящий мужчина! Мега-талантливый музыкант, несмотря на его достаточно суровый, брутальный вид, он обладает чувственной натурой, которая «читается» в его сочинениях. Музыка по-прежнему его отдушина, он продолжает сочинять новый материал, любит сцену, выступления его заряжают, однозначно. Планы у нас большие, серьёзные. Я в него верю, как в прекрасного музыканта и доброго друга».
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В рамках проекта «Счастье — это вместе» ИА «Башинформ» продолжает собирать в свою копилку истории о жителях республики, которые имеют ограничения по здоровью, но не ограничены в своих возможностях. Проект реализуется в партнёрстве с БРОО «Деловые женщины России».
Рассказать о своих земляках, которые, несмотря на некоторые нюансы своей жизни и специфику здоровья, несут в мир свет и доброту, могут все желающие. Мы ждем ваши добрые истории о людях с ОВЗ на электронную почту редакции inf@bashinform.ru с пометкой «Счастье — это вместе». Истории жителей республики будут публиковаться в специальном разделе на официальном сайте ИА «Башинформ».
Проект реализуется за счет средств Фонда грантов Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к Году заботы о людях с ОВЗ в республике.