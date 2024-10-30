«Срочную службу я проходил как музыкант, служил в составе Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в Екатеринбурге, — рассказывает Эмиль. — После мобилизации пришлось осваивать военную специальность, переквалифицировался в артиллериста, а затем перешел в штурмовую группу. В феврале этого года получил тяжелое ранение, лишился обеих ног и до сих пор прохожу реабилитацию в военном госпитале в Санкт-Петербурге. Честно говоря, восстановление идет медленно, впереди предстоит еще несколько операций и протезирование».

В беседе с корреспондентом он отмечает, что тяжелое ранение и лишение обеих ног не стало для него чем-то трагическим. «Мне порой даже кажется, что я всегда был таким», — говорит Эмиль. Главное, что травма позволяет ему заниматься своим любимым делом — музыкой. В свободное время он не просто играет, а сочиняет свою музыку. В основном это более легкая акустическая музыка, саундтреки к играм, к фильмам.