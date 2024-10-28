В Уфе прошел первый День Рождения Гастрономики

В Уфе прошел первый День Рождения фуд-молла Гастрономика. Более 20 участников собрались в «Гостином дворе», чтобы насладиться разнообразием кухонь мира.

Итальянская, паназиатская, корейская, средиземноморская, грузинская, японская и другие — резиденты представили уфимским гурманам около 300 блюд. О вкусах не спорили — каждый смог найти что-то свое.

«Столько гостей, столько невероятных эмоций, столько красоты… Можем сказать точно, наши гости сделали этот праздник таким ярким и атмосферным», — поделились впечатлениями в Гастрономике.

В программе дня рождения были:

более 300 блюд и 20 участников;

дегустации и «винное казино»;

мастер-классы от партнеров и резидентов «Гастрономики» для детей и взрослых;

детский спектакль, игры для детей, аквагрим;

шоу мыльных пузырей, фокусник;

живая музыка, развлекательная программа.

Призы, подарки и именинный торт, стали приятным дополнением к общей атмосфере Дня Рождения. Особое внимание заслужил главный приз праздника — это купон на 50 блюд от «Гастрономики», который получил постоянный гость за высокую активность в дни мероприятия.

Гастрономика приглашает в мир гастрономии и творчества, а также хорошо провести время и повеселиться от души. Каждую пятницу и субботу для гостей выступают приглашенные музыкальные группы и DJ, которые дарят самые яркие эмоции взрослым и детям.

Вход свободный.

«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

