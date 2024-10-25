В Уфе представили новые технологии для эффективной добычи и транспортировки нефти и газа

В Уфе разработали уникальную технологию сварки биметаллических труб*. Вместо общепринятой во всем мире технологии выполнения всего шва нержавеющими материалами, в институте предложили применять определенную комбинацию нержавеющих и низколегированных сварочных материалов в сочетании с перераспределением силы воздействия сварочной дуги на шов. Таким образом, удалось решить проблему повышенной твердости и хрупкости переходного слоя при односторонней сварке двухслойных труб. Механические испытания показали, что данная технология обеспечивает прочностные характеристики сварных соединений, при этом затраты на сварочные материалы снижаются в 3–7 раз.

Результаты исследований ученые «РН-БашНИПИнефть», разработавшие технологию, представили на научно-технической конференции «Добыча и транспорт нефти. Новые технологии и решения», организатором которой традиционно выступил научный институт. В значимом для отрасли событии приняли участие более 200 экспертов со всей России. Представители крупных нефтегазовых предприятий, ведущих вузов страны и научных институтов обсудили вопросы повышения эффективности эксплуатации нефтяных и газовых скважин, промысловых трубопроводов, применение цифровых продуктов в нефтедобыче и транспортировке углеводородов, а также множество других актуальных тем.

- Наш институт проводит инжиниринговые работы, испытания и научно-исследовательские работы по различным направлениям. Работа связана с повышением эффективности всего жизненного цикла процесса нефтедобычи. Ориентиром для нас служат запросы добывающих предприятий и мировые тренды нефтегазовой отрасли. Своим опытом и разработками мы ежегодно делимся с коллегами на нашей конференции», - отметил заместитель генерального директора по инжинирингу добычи Азат Гарифуллин.

Как основной разработчик наукоемкого программного обеспечения «Роснефти», институт также презентовал участникам конференции функционал новой разработки «РН-СТИМ». Это импортозамещающее программное обеспечение, предназначенное для моделирования и проектирования обработок призабойной зоны пласта с целью повышения продуктивности скважин. Разработка учитывает характеристики горной породы, химических веществ, особенности их взаимодействия и т.д. Участникам продемонстрировали возможности софта в ходе организованного мастер-класса.

Специалисты института разработали алгоритм «виртуального расходомера» для онлайн-контроля за добычей месторождения. Цифровая система позволит проводить автоматический мониторинг скважин месторождения в режиме реального времени. Это поможет нефтяникам оценивать режим работы скважин и своевременно реагировать на изменения. Алгоритм на основе машинного обучения поможет рассчитывать дебит скважин в режиме реального времени и формировать список скважин-кандидатов, добыча на которых может быть увеличена. Высокую точность инновации подтвердили успешные испытания на месторождениях компании.

В дальнейшем технологию планируется внедрить в рамках проекта «Цифровое месторождение» на месторождениях АНК «Башнефть». Алгоритм «виртуального расходомера» реализован в программном комплексе «РН-ВЕГА» и уже применяется нефтяниками при интерпретации промысловых данных.

Участники конференции отметили своевременность и значимость объединения усилий науки и производства. Многие представленные технологии и решения найдут практическое применение в нефтегазовой отрасли.

*Биметаллические трубы — трубы, состоящие из двух прочно соединенных слоев стали разного типа