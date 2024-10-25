Суббота, 21 Марта 2026
|
Уфа
0 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортПроисшествияКультураСВОих не бросаем
|Последние новости
Главная/Общество
erid:3apb1QrvkfDRVtcVHm3SpMVkBLmqAV86kgiptxxh3j6MB
Фото: «Газпром газораспределение Уфа» | «Газпром газораспределение Уфа»
12:27 (UTC+5), 25 Октября 2024

В Республике Башкортостан догазифицировано 50-тысячное домовладение

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» в рамках реализации мероприятий по догазификации подключили 50-тысячное домовладение в Республике Башкортостан. Юбилейным абонентом компании, подключенным в рамках программы, стала многодетная семья из села Михайловка Уфимского района.

«В новый дом мы переехали 4 года назад, все это время отапливали электричеством. Теперь сможем не только сэкономить на коммунальных платежах, но также жить в комфорте и тепле круглый год», — отметил Руслан, глава семьи.

«Реализация программы догазификации важна для обеспечения комфортных условий жизни. Эта задача в приоритете для нашей компании. Заявок от жителей поступает много, что говорит об актуальности программы. Важно, что догазификация является бессрочной, а значит количество новых потребителей газа будет только расти», — отметил заместитель генерального директора компании по строительству и инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Александр Палаев.

Мероприятия по догазификации реализуются в 2205 населенных пунктах региона. За время действия программы, с апреля 2021 года, принято около 67 тыс. заявок, создана техническая возможность подключения 63 тыс. домовладений. Специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» построили более 4,6 тыс. км газопроводов.

1 из 2
Реклама. ПАО «Газпром газораспределение Уфа». ИНН 0278030985
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru