В Республике Башкортостан догазифицировано 50-тысячное домовладение

«В новый дом мы переехали 4 года назад, все это время отапливали электричеством. Теперь сможем не только сэкономить на коммунальных платежах, но также жить в комфорте и тепле круглый год», — отметил Руслан, глава семьи.

«Реализация программы догазификации важна для обеспечения комфортных условий жизни. Эта задача в приоритете для нашей компании. Заявок от жителей поступает много, что говорит об актуальности программы. Важно, что догазификация является бессрочной, а значит количество новых потребителей газа будет только расти», — отметил заместитель генерального директора компании по строительству и инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Александр Палаев.

Мероприятия по догазификации реализуются в 2205 населенных пунктах региона. За время действия программы, с апреля 2021 года, принято около 67 тыс. заявок, создана техническая возможность подключения 63 тыс. домовладений. Специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» построили более 4,6 тыс. км газопроводов.