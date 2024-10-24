билайн ускорил мобильный интернет на трассах Башкирии

erid:2VSb5wt51ig

билайн обновил инфраструктуру вдоль нескольких оживлённых трасс Башкирии: на участках дороги федерального значения М7 «Волга» и региональных маршрутах Уфа – Бирск и Уфа – Стерлитамак. В результате модернизации и голосовая связь, и интернет от оператора стали еще надежнее, что позволяет водителям и пассажирам свободно использовать привычные цифровые сервисы в пути.

Инженеры компании запустили дополнительное телеком-оборудование на протяжении этих автомагистралей, обеспечив уверенное покрытие сетью стандарта LTE*. Сегодня клиенты билайна, проезжая по этим трассам, могут не просто оставаться на связи с близкими, но и пользоваться мобильными приложениями на высоких скоростях. Например, найти ближайшую автозаправочную станцию по онлайн-картам или слушать подкасты в дороге.

Благодаря развитию сети повысился и уровень безопасности поездок – водители могут получать актуальную информацию о состоянии дорожного движения и изменениях погоды в режиме реального времени.

Между тем, проведенная оптимизация положительно отразилась и на качестве связи в небольших селах, расположенных рядом с автотрассами. Так, стабильный интернет появился в Калинниках, Куккуяново, Султанбеково, Угузево и Уксуннах. Теперь их жители могут оценить все возможности скоростной сети – от общения с родными по видеозвонку до оформления документов через Портал госуслуг.

«Сегодня надежная мобильная связь – это одно из важнейших условий для комфортной и безопасной поездки: она помогает чувствовать себя увереннее, отправляясь в путь. Понимая это, мы постоянно работаем над развитием нашей инфраструктуры на трассах республики, увеличивая плотность сетевого покрытия. За прошедшие летние месяцы наша команда уже улучшила качество связи вдоль нескольких крупных автодорог региона, а до конца года планируем запустить новые базовые станции на трассе М5 “Урал”», – комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

* LTE – Long-Term Evolution – долговременное развитие.

** Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

