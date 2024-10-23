В Башкирии появится первая воскресная химическая школа

Уникальный образовательный проект БСК – это платформа для углубленного изучения химии среди школьников региона. Участвовать в нем как в очном, так и в заочном форматах смогут не только ученики Стерлитамака, но и всей республики. Учебный план будет охватывать различные аспекты данной науки, включая органическую, неорганическую и физическую химии.
- БСК реализует масштабную образовательную программу, основная цель которой – подготовка квалифицированных кадров для отечественного химпрома. Это значительный вклад в будущее Башкирии и самого предприятия. Мы растим кадры, начиная со школьной скамьи, - рассказывает директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев. – Наши проекты – это работа по формированию нового поколения специалистов, которое сегодня просто необходимо реальному сектору экономики.
Педагогами воскресной химической школы станут лучшие учителя республики, воспитавшие ни одно поколение победителей и призеров Всероссийских и Международных олимпиад. В команде с ними будут работать и молодые талантливые члены ассоциации наставников олимпиадного движения, действующего на юге Башкирии под патронажем БСК. Последние также проведут и специализированные курсы повышения квалификации для учителей химии.
Ученики воскресной школы будут не просто изучать основы химии, но и принимать участие в научных проектах, конференциях и олимпиадах. Педагоги выступят и в роли кураторов, поддерживая и развивая талантливую молодежь.
Справочно:
Запуск воскресной школы – часть масштабной профориентационной программы компании, в которую входит реализация проектов: «Большая олимпиада Росхим», Международная научно-практическая конференция, летний химический лагерь «Изотоп», «Уроки химии и экологии с Росхим», а также создание первого на юге Башкирии отделения Ассоциации наставников олимпиадного движения.
Отдельное внимание компания уделяет оснащению и ремонту химических классов и лабораторий школ, ссузов и вузов республики. Только в 2024 году БСК направила на обустройство химклассов и препараторских 9,3 млн руб.
