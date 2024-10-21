Ректор УУНиТ рассказал о достижениях вуза в области международного сотрудничества

В рамках деловой программы ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров выступил с докладом о текущем международном взаимодействии УУНиТ с вузами-партнерами.

- Уфимский университет ведет активную политику по формированию международной репутации и продвижению вуза на мировой арене. В целях расширения сотрудничества с ведущими арабскими вузами на полях форума мы подписали дорожные карты совместной работы с университетами Шарджа и Аль-Айна (ОАЭ), а также Сайунским университетом (Йемен). С иностранными коллегами начали проработку деталей открытия на базе Уфимского университета Российско-арабского научно-образовательного центра, - отметил ректор УУНиТ.

Уфимский университет активно сотрудничает с вузами азиатского региона. Так, только за последний год свыше 30 молодых ученых прошли стажировки в ведущих вузах Объединенных Арабских Эмиратов.

На сегодняшний день университет имеет 26 соглашений о сотрудничестве с вузами Китая в области науки и образования. Реализуются программы академического студенческого обмена с Наньчанским университетом и Восточно-китайским университетом Цзяотун, в котором ежегодно принимают участие около 100 студентов. С Университетом Чанчжоу, Ляонинским университетом и Шэньянским технологическим институтом реализуются программы двух дипломов по направлениям «Экономика», «Филология», «Материаловедение», «Электроэнергетика и электротехника». В этом году 26 молодых исследователей УУНиТ прошли стажировки в китайских вузах-партнерах.

Налажено сотрудничество с восемью вузами Ирана. Уже 23 сотрудника УУНиТ прошли стажировку в иранских вузах. В ближайшее время планируется открытие Международного российско-иранского центра.

УУНиТ активно нацелен на развитие партнерства с высшими учебными заведениями Индии. Уже заключены шесть договоров о сотрудничестве, в рамках которых планируется реализация академических обменов студентами и преподавателями.

- Глобальная цель участия Уфимского университета в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» - это стать ведущим, инновационным, предпринимательским и кросскультурным центром на евразийском пространстве, обеспечивающим кратный рост вклада науки и образования в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан, России и Евразии. И эту цель можно достичь только расширением международных партнерств и, прежде всего, с арабскими университета и вузами стран БРИКС. Поэтому мы стремимся к установлению прочных долгосрочных отношений, которые создают нам пространство возможностей и потенциал развития в этих регионах, - сказал Вадим Захаров.