В рамках спортивного форума в Уфе установлен экологический рекорд

В субботу, 19 октября, Уфа стала эпицентром большого спортивного праздника – Всероссийского дня ходьбы. Мероприятие прошло в рамках завершения XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и собрало почти 25 тысяч участников. Кульминацией дня стал экологический рекорд - олимпийский чемпион по фехтованию 2020 Тимур Сафин закрыл юбилейный счет в масштабной инициативе по сбору пластиковых бутылок на отметке 2 млрд.

В рамках форума был организован раздельный сбор пластиковых отходов, которые отправятся на переработку и будут использованы повторно для производства пищевого пластика. В этом году участникам и гостям предоставлено более 100 тысяч бутылок воды в упаковке из «зеленой» полимерной гранулы, производство которой расположено на территории завода «Полиэф» (СИБУР) в Благовещенске в Башкирии. За все время предприятием был инициирован сбор и переработка 2 млрд ПЭТ-бутылок, собранных для производства материала Vivilen с добавлением переработанного пластика.

Участники мероприятия продемонстрировали свою любовь к спорту и активному отдыху, а также поддержали важную инициативу по экологичному образу жизни. День ходьбы стал не только спортивным праздником, но и поводом напомнить о важности экологически ответственного потребления.

«Два млрд собранных Пэт-бутылок - важное экологическое достижение, особенно в рамках столь значимого спортивного события, как Всероссийский день ходьбы. Это подчеркивает, что забота об экологии и внедрение принципов замкнутого цикла могут и должны идти совместно с продвижением здорового образа жизни. Переработка пластиковых отходов, производство СИБУРом гранул Vivilen с использованием вторичного сырья — это шаг к более чистому и экологически ответственному будущему, как для нашей республики, так и для всей страны, что будет способствовать реализации целей национального проекта "Экология"», - говорит министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

По традиции, к горожанам присоединились звезды отечественного спорта, олимпийские чемпионы, ветераны СВО и участники Форума. Одним из почетных гостей стал 4-кратный олимпийский чемпион по фехтованию, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.