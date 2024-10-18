05:00 (UTC+5), 18 Октября 2024

В России запустили новую дебетовую карту в рамках эксперимента ЦБ по исламскому банкингу

В 2023 году Центральный банк Российской Федерации запустил эксперимент по формированию системы исламского банкинга в России. Эксперимент проводится в 4 регионах — Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чеченской Республике — и проходит в соответствии с федеральным законом о партнерском финансировании, подписанным президентом.

В рамках эксперимента Духовное управление мусульман Республики Татарстан одобрило выпуск новой исламской дебетовой карты Т-Банка. Как отмечается в сообщении банка, новый продукт разработан в соответствии с нормами исламской этики и позволит миллионам россиян-мусульман пользоваться онлайн-банкингом. При этом оформить карту может любой желающий с доставкой на дом по России

По словам главы ДУМ Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, разрабатывая исламскую карту, ДУМ РТ исходило из интересов мусульманской части населения страны: в ней соблюдены все условия и требования норм исламского права.

Для карты будет выделен отдельный счет, чтобы избежать смешивания средств и трат в харамных отраслях. С помощью исламской карты нельзя будет расплатиться в алкомаркетах, барах и ночных клубах, табачных магазинах и вейпшопах, ломбардах и казино. Также для карты недоступны функции овердрафта и Кубышки, позволяющие пользователям брать деньги в долг под проценты у банка.

Банк не будет инвестировать деньги с этого счета в запрещенные по нормам исламской этики активы или использовать их для выдачи кредитов другим клиентам — контролировать это будут независимые эксперты.

