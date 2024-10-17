Стала известна деловая программа крупнейшей конференции по финансам и инвестициям Толк

В рамках деловой программы, 22 октября, пройдут дискуссии с участием ключевых фигур российского финансового рынка — о перспективах и драйверах фондового рынка, технологиях борьбы с мошенниками и о роли образования.

Среди ключевых спикеров: Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы, Михаил Мамута, член совета директоров, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ и др.

Также приглашены к участию: Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, Андрей Омельчук, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и др.

На первой сессии обсудят планы по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году, Также эксперты обсудят такие вопросы, как новые горизонты развития компаний в общем разрезе российской экономики, стимуляция роста числа IPO, влияние текущих показателей ключевой ставки на развитие рынков капитала и роль редомициляции крупных компаний в развитии российского фондового рынка.

Вторая сессия программы будет посвящена технологиям для борьбы с мошенниками. Спикеры обсудят, достаточно ли только ИИ-разработок, которые заняли лидирующую позицию в этом вопросе, для эффективной борьбы с мошенничеством, а также поговорят о важности объединения банков, мобильных операторов и государственных органов для усиления защиты от мошенников.

В рамках третьей сессии спикеры обсудят концепцию lifelong learning — обучения на протяжении всей жизни — и поговорят о том, как непрерывное образование каждого человека в отдельности влияет на реализацию национальных целей и экономическое развитие государства в целом.

Все три дискуссии пройдут в формате прямых эфиров с 10:00 до 15:30 мск на платформе, доступ к которой получат все зарегистрированные участники конференции. Программа дополняется, актуальная версия доступна на сайте.