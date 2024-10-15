Производственные квесты для старшеклассников провели на арматурном заводе ОМК в Благовещенске

Первые интерактивные квесты на производстве для старшеклассников организовали на благовещенском заводе Объединенной металлургической компании (ОМК). Сорок учащихся из школ №4 и 5 Благовещенска Республики Башкортостан знакомились с арматурным производством, учились собирать продукцию и проверять ее качество, осваивали азы 3D-моделирования. Это первое мероприятие такого формата в городе.



Школьники в командах прошли четыре производственных участка: заводчане показывали ребятам, как работать с оборудованием, давали задание, которое потом школьники выполняли. Например, в механосборочном цехе под руководством специалистов участники собирали настоящую задвижку, которую применяют в промышленности. На этапе контроля качества школьники с помощью мини-камеры определяли дефекты внутри образца готовой продукции.



Также ребята узнали, что такое автоматизированное проектирование и как в этом помогает 3D-моделирование. Для прохождения этого этапа участники смоделировали с помощью специальных программ объемный кубик из настольных игр. В этой задаче ребятам помогли сотрудники Уфимского государственного нефтяного технического университета, с которым завод ОМК давно сотрудничает по подготовке кадров.



Участники получили новые знания, памятные сувениры и приглашение на работу после получения образования. Профориентационную игру придумала и организовала сотрудница благовещенского завода ОМК Анна Дзендзелевская, которая выиграла на свою инициативу грант в конкурсе «ОМК Партнерство».

«Экскурсии на завод для школьников проводим часто, а производственный квест – это новый формат для Благовещенска. Подростки любят игры и лучше воспринимают информацию через них. Так возникла идея познакомить старшеклассников с нашим производством и заводскими профессиями в формате квеста, чтобы в дальнейшем ребятам было проще определиться, на кого пойти учиться, кем работать. Школьники узнали о профессиях дефектоскописта, конструктора, разливщика металла и других. От школ получили восторженные отзывы, поэтому по запросу готовы организовывать подобные квесты и дальше», – рассказала автор производственного квеста, сотрудница благовещенского завода ОМК Анна Дзендзелевская.