Эксперт ГК «А101» рассказал о трех сценариях развития рынка недвижимости в 2025 году

С момента отмены ипотеки с государственной поддержкой прошло чуть больше 3 месяцев. С тех пор для многих людей, которые не успели запрыгнуть в последний вагон, ипотека стала неподъемной. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов одного из крупнейших застройщиков Москвы - Группы компаний «А101» Рустам Азизов на текущий момент видит три варианта развития событий: негативный, нейтральный и позитивный.

1 января 2025 года вступит в силу «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». В нем будут закреплены основные условия ипотечных кредитов. Требований там много, но самые неприятные – первоначальный взнос только за счет заемщика (без кэшбэка от застройщика).

Кроме того, у банков с застройщиками больше не получится запускать кредиты по сниженным ставкам – даже по льготным программам. При этом ключевая ставка может взлететь до 20%, а, возможно, и выше. По мнению эксперта, с недавними новостями о принятии Стандарта этот вариант наиболее близок к реальности.

Добавляет пессимизма тот факт, что ряд банков уже ввели дополнительные комиссии с застройщиков за любой ипотечный кредит не по госпрограммам, и этот процесс, скорее всего, продолжится. То есть даже если найдется человек, согласный взять ипотеку под 25%, он еще и заплатит за квартиру примерно на 10% больше.

Если не сбудутся все самые страшные сны россиян, ипотечный рынок станет более спокойным. Причем, это возможно, даже когда вступит в силу ипотечный стандарт. Остается надеяться, что ключевая ставка, несмотря ни на что, получит «передышку» и с начала 2025 года постепенно будет снижаться.

Идеальное будущее, где все могут позволить себе покупку собственного жилья, все еще может случиться – если на рынке появятся новые адресные ипотечные программы. Широкая линейка позволит разным категориям граждан приобретать жилье даже после грустного для рынка жилья 2024 года.

Например, по мнению Рустама Азизова, сейчас особенно актуальной была бы «Молодежная ипотека». Ее стоило бы давать на срок до 50 лет, чтобы снизить ежемесячный платеж. Оптимальный вариант ключевой ставки – до 3%. По мнению эксперта, программу следует распространить на семейные пары возрастом до 30 лет, вступивших в брак после 1 января 2020 года. А первоначальный взнос следовало бы ограничить 12 миллионами рублей для регионов и 15 миллионами рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей.

«Такая ипотечная программа позволит молодым специалистам жить в новых комфортных районах с качественной и продуманной инфраструктурой, и это не будет сильно обременять семейный бюджет. Также она продолжит стимулировать спрос на первичное жилье и поддержит строительную отрасль, что сейчас актуально как никогда», – поделился Рустам Азизов.