Учалинский ансамбль танца «Ляйсян» – победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля

Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца «Ляйсян» (г. Учалы) стал лауреатом регионального этапа Всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», который состоялся в Уфе 4 и 5 октября 2024 года. «Ляйсян» участвовал в отборочном туре вместе с 41 творческим коллективом Республики Башкортостан. Финальный просмотр и гала-концерт регионального этапа прошли на сцене концертного зала ГААНТ им. Файзи Гаскарова.

Учалинские танцоры представили на суд жюри один из своих легендарных номеров «Укротители». Это оригинальная постановка Заслуженного деятеля искусств БАССР и РСФСР Файзи Гаскарова, созданная еще в 1964 году для первого состава ансамбля «Ляйсян».

– Жюри фестиваля выразили слова восхищения и признательности за сохранение наследия известного хореографа, за преумножение и развитие национальных традиций, за исполнительское мастерство наших танцоров. Наши солисты Вильдан Аглеев и Эльза Хамбалеева буквально покорили их сердца своей самобытностью, эмоциями и хореографией, – рассказала директор АНТ «Ляйсян» Гюзель Лукманова.

Лауреаты регионального этапа «Танцуй и пой, моя Россия!» – всего шесть коллективов республики, в том числе АНТ «Ляйсян» – выступят на концерте в Государственном Кремлевском дворце 6 декабря.

Заслуженный коллектив народного творчества РФ, ансамбль народного танца «Ляйсян» действует при полном финансовом обеспечении АО «Учалинский ГОК». В коллективе танцуют 24 артиста балета. Основная часть мужского состава является работниками Учалинского ГОКа.