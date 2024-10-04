В Уфе презентовали импортозамещающий проект по 3D-печати деталей

В новом подразделении также проводят исследования механических и эксплуатационных свойств материалов. Специалисты лаборатории изучают образцы деталей, условия эксплуатации на производстве и создают аналоги с улучшенными прочностными характеристиками за счет усовершенствования конструкций и индивидуального подхода к выбору материала.
Таким образом, одновременно решается вопрос импортозамещения и увеличения срока службы изделий. В настоящее время в институтах, на добывающих предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти» проводятся опытно-промышленные испытания более 30 различных деталей, созданных в лаборатории. В их числе — крыльчатки электродвигателей, рабочие колёса систем водо- и теплоснабжения; корпуса приборов, втулки и кронштейны.
Первыми успешными результатами испытаний специалисты института поделились на масштабной нефтегазовой конференции «Цифровые технологии в добыче углеводородов: современные вызовы», которая прошла в Уфе 1-4 октября.
«Уход с отечественного рынка западных технологий и оборудования ускорил развитие аддитивных технологий в том числе в нефтегазовой сфере. Сейчас как никогда стало актуальным внедрение реверс-инжиниринга и 3D-печати изделий. Развитием этих инновационных направлений мы активно занимаемся в «РН-БашНИПИнефть», плодотворно сотрудничая с «Башнефтью». Совместно мы реализуем пилотный проект по изготовлению запасных частей из пластика для уфимских нефтеперерабатывающих заводов. Уже успешно прошли испытания детали, сделанные из полимеров на 3D-принтере. В будущем планируем освоить 3D-печать из металла», - заявил на конференции Константин Ильин, начальник отдела роботизации производственных процессов «РН-БашНИПИнефть».
Решая вопросы импортозамещения, в институте создают также прототип автономного устройства контроля притока (АУКП) – важной части оборудования, с помощью которой нефтяникам удается минимизировать попадание воды и газа в скважину во время добычи. Для достижения данного эффекта была спроектирована цифровая модель устройства, которая позволяет подбирать оптимальные размеры, геометрию, материал для АУКП, модернизировать его на этапе проектирования, тем самым уменьшая расходы на изготовление опытных образцов.
На основе цифровой модели в институте уже изготовили несколько образцов АУКП, которые не имеют аналогов и сейчас проходят промышленные испытания.
Конференция «Цифровые технологии в добыче углеводородов» - это знаковое мероприятие, которое ежегодно проводит институт «РН-БашНИПИнефть», собирая на одной площадке ведущих экспертов нефтегазовой отрасли, академической науки, вузов. В этом году конференция охватила более 700 участников из 54 городов России.
Основными темами стали инновационные решения по разработке сложных месторождений, роботизация, подготовка кадров. Особое внимание было уделено современным технологиям искусственного интеллекта, сейсморазведки, извлечения запасов в сложных геологических условиях.
Разработчики наукоемкого ПО компании провели демонстрацию 17 программных комплексов, предназначенных для сопровождения работ в области разведки, проектирования и разработки нефтяных и газовых месторождений.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.