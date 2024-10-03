В башкирском Зауралье ремонтируют дорогу до границы с Оренбуржьем

В Зауралье продолжается ремонт дороги Акъяр — Новочеркасск Оренбургской области. «Протяженность дороги хоть и небольшая — 13,8 км, но она имеет важное социальное значение — обеспечивает транспортное сообщение между регионами», — прокомментировал руководитель Управления дорожного хозяйства РБ Артём Шамхалов.

В текущем сезоне в порядок приведён 3-километровый участок от Акъяра до Нового Зиргана. Здесь работы выполнили по методу холодного ресайклинга с усилением основания. Данный метод позволит сохранить покрытие в нормативном состоянии на долгие годы, несмотря на высокий трафик грузовых автомобилей, пояснили в УДХ.

Работы на этой дороге продолжатся в следующем году уже в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Предстоит отремонтировать 7 километров (км 6 – км 13) трассы. По данным госзакупок, стоимость этого контракта составила порядка 257 млн руб. (почти 252 млн из федерального бюджета и 5 млн из республиканского).

На этой дороге продолжается и капитальный ремонт моста через реку Таналык. Мостостроители сделали технологический проезд и приступили к разборке балок пролетного строения. Работы идут в соответствии с графиком, отметили в УДХ.

Как сообщал Башинформ, изначально ремонт моста был запланирован на 2023 год. Но когда подрядчик вскрыл верхний слой, обнаружились дефекты, не подлежащие ремонту. Пришлось срочно менять проект. В 2024 году в соответствии с поручением Главы республики Радия Хабирова принято решение уже о капитальном ремонте моста с заменой пролётных строений.