В Стерлитамаке появились новые «Башкирские дворики»

Администрация Стерлитамака сообщает в соцсетях о завершении работ по благоустройству в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». В частности, обновлены дворы по ул. Элеваторной, проспекту Октября и ул. Имая Насыри. Качество работ накануне оценили представители городской администрации.

Дворы существенно преобразились. Здесь появились новые детские и спортивные площадки, обновлены скамейки, заасфальтированы тротуары, заменены бордюры. Выполненной работой довольны и жильцы.

Напомним, что программа «Башкирские дворики» реализуется в республике по инициативе Главы региона Радия Хабирова. Она предполагает активное вовлечение жильцов в процесс благоустройства.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате. Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно — только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории», – говорил Радий Хабиров.

Программа «Башкирские дворики» реализуется в республике с 2019 года. За этот период было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Башинформ», в Башкирии в текущем году благоустраиваются 143 двора в 33 муниципальных образованиях на сумму более 1 млрд рублей.