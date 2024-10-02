В парке Лесоводов в Уфе устанавливают систему освещения

Специалисты занимаются строительством дополнительных сетей уличного освещения, заменой старых опор и светильников с натриевыми лампами на современные энергосберегающие – светодиодные. Прокладывают новую кабельную линию в грунт и устанавливают современные торшеры уличного освещения. По завершении работ количество фонарей в парке увеличится, что обеспечит более качественное и равномерное освещение, которое позволит жителям и гостям столицы комфортно прогуливаться и кататься на велосипедах в тёмное время суток.

В 2024 году в Башкирии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» благоустраиваются 123 общественные территории на общую сумму 1,2 млрд рублей. Программа реализуется в 67 населённых пунктах республики.

Проекты благоустройства, реализуемые в Башкирии – это не просто обновленные общественные пространства. Они становятся новыми центрами притяжения, наполняются новым смыслом.

«Важно, что мы не просто благоустраиваем парки, скверы, набережные, меняем плитку и ставим скамейки – мы перезапускаем территории, превращаем их в действительно интересные места, которые хочется открывать для себя, в которых приятно находиться», – считает Глава Башкирии Радий Хабиров.

К 2030 году количество городов с благоприятной средой в России должно составить 80%. Такая задача поставлена президентом страны. Башкирия достигла данного показателя уже по итогам 2023 года. Согласно индексу качества городской среды, опубликованному минстроем РФ, количество городов с благоприятной средой в республике – 81% или 17 из 21, тогда как в 2018 году их было всего 4. Глава Башкирии поручил обеспечить достижение 100% показателя для республики.

Наряду с благоустройством общественных пространств, в Башкирии продолжается обновление дворов и подъездов многоквартирных домов. В рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики», инициированной Главой Башкирии в 2019 году, за 5 лет благоустроено 1326 дворов. На эти цели из бюджета республики направлено более 6 млрд рублей. В 2024 году благоустраиваются 143 двора в 33 муниципалитетах на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее «Башинформ» рассказывал о пяти проектах из Башкирии, которые недавно победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.