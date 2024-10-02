В парке Лесоводов в Уфе устанавливают систему освещения

В Уфе продолжается реализация масштабного проекта благоустройства парка имени Лесоводов Башкирии. Это один из крупнейших проектов благоустройства в республике. Обновляемую территорию и вариант дизайн-проекта выбирали сами уфимцы. В ходе голосования в 2023 году за благоустройство этой территории было отдано порядка 228 тыс. голосов, благодаря чему лесопарк был включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», было выделено финансирование из федерального бюджета. Как сообщает минЖКХ Башкирии, последний раз работы по благоустройству здесь проводили в 2014 году.
Работы в парке стартовали в апреле текущего года. В план обновления включены пять объектов: зона для пикника, малая и большая спортивные площадки, детская площадка, сеть пешеходных дорожек. Здесь оборудуют велодорожку, а сейчас активно модернизируют освещение.
Специалисты занимаются строительством дополнительных сетей уличного освещения, заменой старых опор и светильников с натриевыми лампами на современные энергосберегающие – светодиодные. Прокладывают новую кабельную линию в грунт и устанавливают современные торшеры уличного освещения. По завершении работ количество фонарей в парке увеличится, что обеспечит более качественное и равномерное освещение, которое позволит жителям и гостям столицы комфортно прогуливаться и кататься на велосипедах в тёмное время суток.
В 2024 году в Башкирии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» благоустраиваются 123 общественные территории на общую сумму 1,2 млрд рублей. Программа реализуется в 67 населённых пунктах республики.
Проекты благоустройства, реализуемые в Башкирии – это не просто обновленные общественные пространства. Они становятся новыми центрами притяжения, наполняются новым смыслом.
«Важно, что мы не просто благоустраиваем парки, скверы, набережные, меняем плитку и ставим скамейки – мы перезапускаем территории, превращаем их в действительно интересные места, которые хочется открывать для себя, в которых приятно находиться», – считает Глава Башкирии Радий Хабиров.
К 2030 году количество городов с благоприятной средой в России должно составить 80%. Такая задача поставлена президентом страны. Башкирия достигла данного показателя уже по итогам 2023 года. Согласно индексу качества городской среды, опубликованному минстроем РФ, количество городов с благоприятной средой в республике – 81% или 17 из 21, тогда как в 2018 году их было всего 4. Глава Башкирии поручил обеспечить достижение 100% показателя для республики.
Наряду с благоустройством общественных пространств, в Башкирии продолжается обновление дворов и подъездов многоквартирных домов. В рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий «Башкирские дворики», инициированной Главой Башкирии в 2019 году, за 5 лет благоустроено 1326 дворов. На эти цели из бюджета республики направлено более 6 млрд рублей. В 2024 году благоустраиваются 143 двора в 33 муниципалитетах на сумму более 1 млрд рублей.
Ранее «Башинформ» рассказывал о пяти проектах из Башкирии, которые недавно победили в IX всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.