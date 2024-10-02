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2 Октября , 11:53

В Башкирии врачи достали из легкого пациента косточку черешни

Ишимбайская ЦРБ, Vk
Фото:Ишимбайская ЦРБ, Vk

В Ишимбайскую центральную районную больницу по плану в отделение общей терапии поступил 74-летний пациент. Во время осмотра врачом-кардиологом Анастасией Ечмаевой было выявлено ослабленное дыхание с одной стороны.

«Для уточнения диагноза пациенту была назначена компьютерная томография органов грудной клетки, которая обнаружила инородное тело в дыхательных путях. Операцию по удалению косточки черешни из главного бронха левого легкого провел врач-эндоскопист Фанил Шамсутдинов. Инородное тело оказалось подвижным и перемещалось в легких при вдохе и выдохе. Точное время, в течение которого косточка находилась в легких, неизвестно», — рассказали в пресс-службе больницы.

После проведенной процедуры пациента осмотрели, вскоре его выписали из стационара. Мужчина чувствует себя хорошо и не испытывает никаких осложнений.

Ранее в Башкирии врачи удалили у пациента застрявшие в горле кости.

Автор:Дарья Субботина
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