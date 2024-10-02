В Башкирии централизованно завыли сирены

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, в Башкирии сейчас проводится общероссийская комплексная проверка системы оповещения с включением до 3 минут электрических сирен и передачей речевого сообщения по каналам радио и телевизионного вещания.

«Сегодня централизованно по всей стране проводится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Республики Башкортостан. Просим жителей и гостей республики соблюдать спокойствие!» — отметили в ведомстве.

Ранее жителей Башкирии предупреждали о проверке системы оповещения населения.