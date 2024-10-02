Новости Башкортостана и Уфы
93.36
+0.14
103.65
-0.52
75.77
+2.21
17+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
2 Октября , 09:46

В Башкирии нашли решение проблемы безнадзорных животных

В Башкирии нашли решение проблемы безнадзорных животных. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ подготовили изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», направленные на решение проблемы безнадзорных животных.

— Законопроектом вводится обязательная идентификация и регистрация собак, —  сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — В первые два года чипирование животных и их постановка на учет будут для всех желающих бесплатными. Новая система будет внедряться при поддержке бюджета республики. По расчетам, в следующем году на эти цели потребуется порядка 29 млн рублей, в 2026-м — около 28 млн рублей. В дальнейшем идентификация и регистрация собак станет для владельцев платной. Чип будет содержать индивидуальный номер — считав номер с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце.

По мнению депутатов, обязательная идентификация — первый и обязательный шаг в регулировании численности бездомных животных.

— Вот уже который год мы пытаемся решить проблему бродячих собак, но до последнего времени у регионов не было достаточных полномочий. С внесением изменений в федеральное законодательство полномочия субъектов были расширены, и сейчас мы готовим к принятию республиканский закон, — сказал Константин Толкачев. — Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, в республике разработано специальное программное обеспечение. Программа уже прошла апробацию в нескольких муниципалитетах республики. Она содержит несколько модулей, в том числе модули геолокации, учета бездомных животных, отчета и аналитики и т. д. К принятию закона программа будет готова к запуску в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Башкирии приняли закон об увеличении штрафов за выгул собак без намордника.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru