В Башкирии нашли решение проблемы безнадзорных животных. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ подготовили изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», направленные на решение проблемы безнадзорных животных.

— Законопроектом вводится обязательная идентификация и регистрация собак, — сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — В первые два года чипирование животных и их постановка на учет будут для всех желающих бесплатными. Новая система будет внедряться при поддержке бюджета республики. По расчетам, в следующем году на эти цели потребуется порядка 29 млн рублей, в 2026-м — около 28 млн рублей. В дальнейшем идентификация и регистрация собак станет для владельцев платной. Чип будет содержать индивидуальный номер — считав номер с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце.

По мнению депутатов, обязательная идентификация — первый и обязательный шаг в регулировании численности бездомных животных.

— Вот уже который год мы пытаемся решить проблему бродячих собак, но до последнего времени у регионов не было достаточных полномочий. С внесением изменений в федеральное законодательство полномочия субъектов были расширены, и сейчас мы готовим к принятию республиканский закон, — сказал Константин Толкачев. — Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, в республике разработано специальное программное обеспечение. Программа уже прошла апробацию в нескольких муниципалитетах республики. Она содержит несколько модулей, в том числе модули геолокации, учета бездомных животных, отчета и аналитики и т. д. К принятию закона программа будет готова к запуску в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Башкирии приняли закон об увеличении штрафов за выгул собак без намордника.