Солнце вступает в очередной период активности

На Солнце после двух довольно спокойных недель началось заметное оживление. Последние два дня растут все основные показатели активности. С 29 сентября по 1 октября примерно на 50% выросли потоки солнечного рентгеновского излучения, измеряемые у орбиты Земли. Во столько же раз увеличилась площадь солнечных пятен. Наблюдается также усложнение магнитных структур и, соответственно, рост запасов вспышечной энергии, которая черпается как раз из энергии магнитного поля.



«Минувшей ночью зарегистрирована вспышка уровня M7.6, которая хотя и не дотянула до высшего класса, стала самым крупным событием на Солнце с 14 сентября», — сообщает телеграм-канал «Метиовести».



Насколько эти процессы являются системными, учёным пока не очень понятно. В целом в настоящее время звезда восстанавливает энергию после очень сильного роста в августе, когда был достигнут 20-летний пик солнечной активности. По этой причине резкого роста пока ожидать трудно, поскольку полностью восстановиться за месяц не так-то просто. В то же время возмущения магнитосферы Землю могут начаться уже в ближайшие дни, поскольку наиболее активные процессы происходят сейчас вблизи линии Солнце-Земля. Там сейчас формируется особенно крупная группа пятен с номером 3842, которая сегодня получила высшую категорию вспышечной опасности — Beta-Gamma-Delta. Именно в этой области и произошла сегодняшняя ночная вспышка.



По информации специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на центральный меридиан упомянутая область солнечных пятен выйдет в пятницу, 4 октября.